Domi Aegerter : une deuxième place sur la grille de départ suivie d'un échec en course

Lors de la superpole du samedi matin, Dominique Aegerter n'a dû s'incliner que devant l'ancien et le nouveau champion du monde Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati), qui s'est hissé pour la dixième fois à la première place de la grille de départ à Jerez.



"Revenir au parc fermé après une longue période a été une sensation fantastique", a souri Aegerter. "Mon équipe a fait un travail formidable pour obtenir ce résultat fantastique".

Les attentes pour la première course étaient donc élevées. Mais le double champion Supersport n'est revenu que huitième du premier tour, puis 12e, 15e, 18e et enfin dernier dans les tours suivants.



"Malheureusement, nous avons eu un problème technique avec l'électronique qui m'a empêché de faire mieux", s'est agacé le pilote Yamaha. "Dimanche, c'est notre dernier jour de course. J'espère pouvoir défendre ma deuxième place sur la grille de départ de la course de sprint".



Au classement général du championnat du monde, Aegerter est douzième, à un point de son coéquipier Remy Gardner.