Domi Aegerter: 2° in griglia seguito da una sconfitta in gara

Per Dominique Aegerter (GRT Yamaha), il campionato mondiale Superbike a Jerez è iniziato alla grande con il secondo posto nelle qualifiche. Nella prima gara era ultimo dopo cinque giri - che sono andati male.

Nella Superpole di sabato mattina, Dominique Aegerter è stato battuto solo dal vecchio e nuovo campione del mondo Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati), che ha conquistato il primo posto per la decima volta a Jerez.



"Tornare al parco chiuso dopo tanto tempo è stata una sensazione fantastica", ha sorriso Aegerter. "La mia squadra ha fatto un ottimo lavoro per ottenere questo fantastico risultato".

Le aspettative per la prima gara erano altrettanto alte. Ma il due volte campione Supersport è rientrato solo al primo giro in ottava posizione, e nei giri successivi è stato 12°, 15°, 18° e poi ultimo.



"Purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico con l'elettronica che mi ha impedito di ottenere di più", si è rammaricato il pilota della Yamaha. "Domenica è la nostra ultima giornata di gara. Spero di poter difendere il secondo posto in griglia nella gara sprint".



Aegerter è dodicesimo nella classifica generale del Campionato del Mondo, a un punto dal suo compagno di squadra Remy Gardner.