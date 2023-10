Domi Aegerter: 2º na grelha de partida e derrota na corrida

Para Dominique Aegerter (GRT Yamaha), o Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez teve um excelente início com o segundo lugar na qualificação. Na primeira corrida foi último após cinco voltas - que correram mal.

Na Superpole, na manhã de sábado, Dominique Aegerter só foi batido pelo antigo e novo campeão do mundo Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati), que conquistou o primeiro lugar pela décima vez em Jerez.



"Regressar ao parc fermé depois de muito tempo foi uma sensação fantástica", sorriu Aegerter. "A minha equipa fez um excelente trabalho para alcançar este resultado fantástico."

As expectativas para a primeira corrida eram correspondentemente altas. Mas o bicampeão de Supersport só saiu da primeira volta em oitavo lugar, e nas voltas seguintes foi 12º, 15º, 18º e depois último.



"Infelizmente tivemos um problema técnico com a eletrónica que me impediu de conseguir mais", lamentou o piloto da Yamaha. "Domingo é o nosso último dia de corrida. Espero poder defender o segundo lugar da grelha na corrida de sprint."



Aegerter é o décimo segundo na classificação geral do Campeonato do Mundo, um ponto atrás do seu companheiro de equipa Remy Gardner.