Philipp Öttl (27): Se cierra la primera puerta en Yamaha

El jefe del equipo GMT94, Christophe Guyot, lleva semanas diciéndolo: Si no puede asegurarse a Michael Rinaldi como piloto del próximo año y sucesor de Lorenzo Baldassarri, entonces Philipp Öttl es su primera opción.



Rinaldi ha firmado un contrato con el equipo Motocorsa Ducati. Sin embargo, Öttl probablemente no podrá pilotar para el GMT94, porque Yamaha tiene obligaciones contractuales con Bradley Ray.

El inglés corrió este año para el Team Motoxracing, que sólo participó en los eventos europeos. Lo mismo ocurrirá en 2024. El contrato de Ray con Yamaha, sin embargo, incluye que correrá todo el campeonato del mundo el año que viene. Si Yamaha no quiere incumplir el contrato, el director de Road Racing, Andrea Dosoli, tendrá que ofrecer al campeón británico de 2022 un equipo que dispute todo el Mundial de Superbike. Y el GMT94 es el único que queda.

El jefe del equipo, Guyot, no se opondrá a la decisión de Yamaha y probablemente se trague la píldora. Eso deja a Öttl sólo con el equipo Motoxracing de Yamaha.

"Entiendo que Yamaha intente poner pilotos propios en sus motos", dijo Philipp a SPEEDWEEK.com en Jerez. "Si no entiendes eso, entonces eres estúpido. En este momento todo es una opción para mí, todavía hay vacantes en el Campeonato del Mundo de Superbikes."

Además del Motoxracing, se trata de los dos equipos de Kawasaki, Puccetti y Pedercini, en los que, sin embargo, el sur de Alemania no es actualmente uno de los principales candidatos.

Para mantener un pie en el paddock de SBK, Öttl podría convertirse posiblemente en piloto probador de BMW, con etapas adicionales en el Campeonato del Mundo de Resistencia.

"No sería correcto ir a un equipo de pruebas en mi forma actual a los 27 años", dice el 15º piloto del WRC, que se ha colado en el top-10 nueve veces en las últimas diez carreras. "Ese no debería ser mi objetivo, aunque siempre me han gustado los tests".

Pilotos y equipos para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024:



Ducati:

Aruba. it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT :Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl?

GMT94 : Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE : Mackenzie? Adam Norrodin?



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT :Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB).

Puccetti : Rabat? Öttl?

Pedercini: ¿Isaac Viñales?



Negrita = confirmado oficialmente