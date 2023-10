Philipp Öttl (27): La prima porta della Yamaha si chiude

Christophe Guyot, capo del team GMT94, lo dice da settimane: Se non riuscirà ad assicurarsi Michael Rinaldi come pilota del prossimo anno e successore di Lorenzo Baldassarri, allora Philipp Öttl sarà la sua prima scelta.



Rinaldi ha firmato un contratto con il Team Motocorsa Ducati. Tuttavia, Öttl probabilmente non potrà correre per il GMT94, perché la Yamaha ha degli obblighi contrattuali nei confronti di Bradley Ray.

Quest'anno l'inglese ha corso per il Team Motoxracing, che ha partecipato solo agli eventi europei. Questo sarà il caso anche nel 2024. Il contratto di Ray con la Yamaha, tuttavia, prevede che il prossimo anno correrà l'intero campionato mondiale. Se la Yamaha non vuole essere inadempiente, il responsabile delle corse su strada Andrea Dosoli dovrà offrire al campione britannico del 2022 una squadra che disputi l'intero campionato mondiale Superbike. E GMT94 è l'unica rimasta.

Il boss del team Guyot non si opporrà alla decisione della Yamaha e probabilmente inghiottirà la pillola. A Öttl rimane solo il team Motoxracing della Yamaha.

"Capisco che la Yamaha stia cercando di mettere i propri piloti sulle loro moto", ha detto Philipp a SPEEDWEEK.com a Jerez. "Se non lo capisci, allora sei stupido. Al momento tutto è un'opzione per me, ci sono ancora posti liberi nel Campionato Mondiale Superbike".

Oltre a Motoxracing, si tratta dei due team Kawasaki Puccetti e Pedercini, dove però il sud tedesco non è al momento uno dei principali candidati.

Per mantenere un piede nel paddock della SBK, Öttl potrebbe diventare un collaudatore per BMW, con ulteriori periodi nel Campionato del Mondo Endurance.

"Non sarebbe giusto andare in una squadra di collaudo con la mia forma attuale, a 27 anni", dice il 15° pilota del WRC, che è entrato nella top-10 nove volte nelle ultime dieci gare. "Non dovrebbe essere il mio obiettivo, anche se mi sono sempre divertito nei test".

Piloti e squadre per il Campionato Mondiale Superbike 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie? Adam Norrodin?



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Azione Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB).

Puccetti: Rabat? Öttl?

Pedercini: Isaac Vinales?



Grassetto = confermato ufficialmente