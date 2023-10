Philipp Öttl (27): A primeira porta da Yamaha fecha-se

Ainda há possibilidades de Philipp Öttl poder correr no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, mas estas são cada vez menos. Ele seria muito bem-vindo na GMT94, mas a Yamaha tem outros planos.

O chefe de equipa da GMT94, Christophe Guyot, tem vindo a afirmar há várias semanas: Se não conseguir assegurar Michael Rinaldi como piloto do próximo ano e sucessor de Lorenzo Baldassarri, então Philipp Öttl é a sua primeira escolha.



Rinaldi assinou um contrato com a equipa Motocorsa Ducati. No entanto, Öttl provavelmente não poderá correr pela GMT94, porque a Yamaha tem obrigações contratuais com Bradley Ray.

O inglês correu este ano pela Team Motoxracing, que apenas participou nas provas europeias. Este será também o caso em 2024. O contrato de Ray com a Yamaha, no entanto, prevê que ele participe de todo o campeonato mundial no próximo ano. Se a Yamaha não quiser violar o contrato, o responsável pelas corridas de estrada, Andrea Dosoli, terá de oferecer ao campeão britânico de 2022 uma equipa que disputará todo o Campeonato do Mundo de Superbike. E a GMT94 é a única que resta.

O chefe de equipa Guyot não se oporá à decisão da Yamaha e provavelmente engolirá a pílula. Isso deixa Öttl apenas com a equipa Motoxracing na Yamaha.

"Eu entendo que a Yamaha está a tentar colocar os seus próprios pilotos nas suas motos", disse Philipp à SPEEDWEEK.com em Jerez. "Se você não entende isso, então você é estúpido. De momento, tudo é uma opção para mim, ainda há vagas no Campeonato do Mundo de Superbikes."

Além da Motoxracing, estas são as duas equipas Kawasaki, Puccetti e Pedercini, onde o sul-alemão não é atualmente um dos principais candidatos.

Para manter um pé no paddock SBK, Öttl poderia possivelmente tornar-se um piloto de testes para a BMW, com passagens adicionais no Campeonato Mundial de Endurance.

"Não seria correto ir para uma equipa de testes na minha forma atual, aos 27 anos", diz o 15º classificado do WRC, que entrou no top-10 nove vezes nas últimas dez corridas. "Não deve ser esse o meu objetivo, apesar de sempre ter gostado de testar."

Pilotos e equipas para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie? Adam Norrodin?



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Ação Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB).

Puccetti: Rabat? Öttl?

Pedercini: Isaac Vinales?



Negrito = oficialmente confirmado