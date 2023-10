Álvaro Bautista amenaza con dimitir - Toprak se ríe

Por primera vez en el Campeonato del Mundo de Superbike 2024, se prescribe un peso mínimo para los corredores con equipación completa. A este respecto, la asociación de fabricantes MSMA, el promotor Dorna y la federación mundial FIM llegaron a un acuerdo para no orientarse por los más pesados, sino que han definido 80 kg como valor orientativo. Cualquiera que pese menos que eso tiene que añadir el 50% de la diferencia a su moto, lo que aumenta automáticamente el peso mínimo de 168 kg. Si un motorista pesa 66 kg, por ejemplo, la diferencia sería de 14 kg, por lo que habría que añadir 7 kg más.

"No creo que mucho peso extra en la moto sea seguro", critica el campeón del mundo Álvaro Bautista, que actualmente pesa 67 kg a tope. "El problema es que ya como lo que quiero. Yo tampoco puedo engordar muchos kilos. Lo probaré con el peso extra en la moto. Si pesa más, tendré más movimiento en la moto. Esto hará que sea más difícil de controlar. Y en caso de accidente, necesitará más espacio. Por lo tanto, es más insegura en todos los aspectos. De todos modos, decidieron hacerlo. Así que tengo que probarlo y ver qué me parece. Por ahora, correré en 2024. Pero si siento que hace que la moto sea más peligrosa de lo necesario, entonces tal vez me quede en casa. No quiero arriesgar mi vida más de lo necesario. Vamos a ver cómo es. Después del test pensaré en el año que viene, para mí esta regla no tiene sentido."

"En mi opinión, esta norma no cambia nada para el año que viene", contraatacó la estrella de Yamaha Toprak Razgatlioglu. "Puede que tenga que poner 5 kilos en su moto, eso no cambia nada". Y añadió con una sonrisa: "No debería tener miedo de eso. 5 u 8 kilos no es nada, no es un problema. ¿Qué tiene eso de peligroso? Es un campeón del mundo, vamos".