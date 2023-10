Alvaro Bautista menace de démissionner - Toprak rit

En 2024, le championnat du monde de Superbike imposera pour la première fois un poids minimum pour les pilotes en pleine possession de leurs moyens. L'association des constructeurs MSMA, le promoteur Dorna et la Fédération internationale de motocyclisme FIM se sont mis d'accord pour ne pas se baser sur le poids le plus élevé, mais ont défini une valeur de référence de 80 kg. Celui qui se situe en dessous doit ajouter 50 pour cent de la différence à sa moto, ce qui augmente automatiquement son poids minimum de 168 kg. Si un pilote pèse par exemple 66 kg, la différence serait de 14 kg, il faudrait donc ajouter un poids supplémentaire de 7 kg.

"Je ne pense pas que beaucoup de poids supplémentaire sur la moto soit sûr", critique le champion du monde Alvaro Bautista, qui pèse actuellement 67 kg tout habillé. "Le problème, c'est que je mange déjà ce que je veux. Moi-même, je ne peux pas prendre beaucoup de kilos. Je vais tester cela avec le poids supplémentaire sur la moto. Si elle est plus lourde, je vais avoir plus de mouvement sur la moto. Elle sera donc plus difficile à contrôler. Et en cas de crash, il faut plus d'espace de chute. C'est donc moins sûr à tous points de vue. Ils l'ont quand même décidé. Je dois donc essayer et voir comment je me sens. Pour l'instant, je participe à 2024 courses. Mais si j'ai l'impression que cela rend la moto plus dangereuse que nécessaire, je resterai peut-être à la maison. Je ne veux pas risquer ma vie plus que nécessaire. Nous verrons bien ce qu'il en est. Après le test, je réfléchirai à l'année prochaine - pour moi, cette règle n'a aucun sens".

"A mon avis, cette règle ne changera rien pour l'année prochaine", a rétorqué la star de Yamaha Toprak Razgatlioglu. "Il devra peut-être ajouter 5 kilos à sa moto, cela ne changera rien". Et d'ajouter en souriant : "Il ne devrait pas avoir peur pour autant. 5 ou 8 kilos, ce n'est rien, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qui est dangereux ? C'est un champion du monde, come on".