Alvaro Bautista minaccia di dimettersi - Toprak se la ride

Per il Campionato Mondiale Superbike 2024, il due volte campione Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) deve montare da oggi 6,5 chilogrammi in più sulla sua Ducati Panigale. La sua vita è in pericolo per questo motivo?

Per la prima volta nel Campionato Mondiale Superbike 2024 viene prescritto un peso minimo per i piloti in equipaggiamento completo. A questo proposito, l'associazione dei costruttori MSMA, il promotore Dorna e la federazione mondiale FIM hanno raggiunto un accordo per non orientarsi sul più pesante, ma hanno definito 80 kg come valore indicativo. Chiunque pesi meno di questo valore deve aggiungere il 50% della differenza alla propria moto, il che aumenta automaticamente il peso minimo di 168 kg. Se un motociclista pesa 66 kg, ad esempio, la differenza sarebbe di 14 kg, quindi sarebbe dovuto un peso aggiuntivo di 7 kg.

"Non credo che molto peso aggiuntivo sulla moto sia sicuro", critica il campione del mondo Alvaro Bautista, che attualmente pesa 67 kg con l'equipaggiamento completo. "Il problema è che io mangio già quello che voglio. Non posso mettere su molti chili. Farò delle prove con il peso extra sulla moto. Se è più pesante, avrò più movimento sulla moto. Questo renderà più difficile il controllo. Inoltre, in caso di caduta, è necessario uno spazio maggiore per l'impatto. Quindi è più insicura sotto tutti i punti di vista. Hanno deciso di farlo comunque. Quindi devo provarlo e vedere come mi sento. Per ora, correrò nel 2024. Ma se ritengo che questo renda la moto più pericolosa del necessario, allora forse resterò a casa. Non voglio rischiare la mia vita più del necessario. Vediamo come va. Dopo il test penserò al prossimo anno: per me questa regola non ha senso".

"Secondo me, questa regola non cambia nulla per il prossimo anno", ha replicato Toprak Razgatlioglu, stella della Yamaha. "Potrebbe dover mettere 5 kg sulla sua moto, ma questo non cambia nulla". E ha aggiunto con un sorriso: "Non dovrebbe averne paura. 5 o 8 chilogrammi non sono niente, non sono un problema. Cosa c'è di pericoloso in questo? È un campione del mondo, dai".