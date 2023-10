Álvaro Bautista ameaça demitir-se - Toprak ri-se

Pela primeira vez no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024, é prescrito um peso mínimo para os pilotos com equipamento completo. A este respeito, a associação de fabricantes MSMA, o promotor Dorna e a federação mundial FIM chegaram a um acordo para não se orientarem pelos mais pesados, mas definiram 80 kg como valor de referência. Qualquer pessoa que pese menos do que isso tem de adicionar 50% da diferença à sua mota, o que aumenta automaticamente o peso mínimo de 168 kg. Se um motociclista pesar 66 kg, por exemplo, a diferença será de 14 kg, pelo que será necessário um peso adicional de 7 kg.

"Não creio que seja seguro colocar muito peso extra na mota", critica o campeão do mundo Álvaro Bautista, que pesa atualmente 67 kg com o equipamento completo. "O problema é que eu já como o que quero. Eu próprio não posso engordar muitos quilos. Vou testá-lo com o peso extra na mota. Se for mais pesado, terei mais movimento na mota. Isto torna-a mais difícil de controlar. E, em caso de queda, é necessário mais espaço de manobra. Portanto, é mais inseguro em todos os aspectos. Mas decidiram fazê-lo na mesma. Por isso, tenho de a experimentar e ver como me sinto. Para já, vou correr em 2024. Mas se achar que isso torna a bicicleta mais perigosa do que precisa de ser, então talvez fique em casa. Não quero arriscar a minha vida mais do que o necessário. Vamos ver como é. Depois do teste vou pensar no próximo ano - para mim esta regra não faz sentido."

"Na minha opinião, esta regra não muda nada para o próximo ano," contrapôs a estrela da Yamaha Toprak Razgatlioglu. "Ele pode ter de colocar 5 quilos na mota, isso não muda nada." E acrescentou com um sorriso: "Ele não deve ter medo disso. 5 ou 8 quilos não é nada, não é um problema. O que é que isso tem de perigoso? Ele é um campeão do mundo, vá lá".