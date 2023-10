Leon Camier, director del equipo Honda: "Después de 2023 se acabó.

Entre 2009 y 2019, Leon Camier disputó 223 carreras del Campeonato del Mundo de Superbike y subió al podio en nueve ocasiones: siete con Aprilia y dos con Suzuki. También corrió como piloto regular para MV Agusta, Honda y, más recientemente, Barni Ducati, y desde 2018 está prácticamente lesionado de forma permanente.

Desde 2021, el ahora piloto de 37 años es director del equipo oficial Honda Racing Corporation, creado en 2020. El contrato de Camier se extiende hasta finales de 2024, pero él pidió que se le rescindiera a finales de este año.

"Quiero estar más tiempo en casa y pasar tiempo con mi hijo de cuatro años", citó Camier como razón principal al reunirse con SPEEDWEEK.com en el paddock del Circuito de Jerez el domingo por la mañana. "El año pasado pasé 33 semanas en la carretera y este año será parecido".

León insiste en que su decisión tiene poco que ver con el hecho de que Honda ha estado persiguiendo el éxito desde su regreso a la fábrica en 2020 y sólo ha logrado cuatro terceros puestos desde entonces: tres con Álvaro Bautista y uno con Xavi Vierge.

"Por supuesto que el trabajo es más agradable y más fácil cuando tienes éxito", dijo Camier. "Pero esa no es la razón principal. Es una gran lucha para todos porque sólo hay un ganador. Yo sólo puedo hacer lo que puedo hacer en mi posición. Mi sensación es que lo he hecho lo mejor que he podido como director del equipo. He trabajado mucho con los otros fabricantes en la MSMA y he mejorado las reglas para Honda. Las piezas de superconcesión (cambios en el chasis - el autor) volverán a ser diferentes el año que viene. Se podrán llevar más rápido y hay más espacio para el desarrollo. Es extremadamente complicado implantar un sistema con el que todo el mundo esté contento. También hemos mejorado en el equipo. En un equipo se mueven muchas cosas: para tener éxito, todo tiene que estar en el sitio adecuado".

Para el campeón británico de Superbike en 2009 con Airwaves Yamaha, el reajuste de su vida no es un movimiento fácil. "Tendría otras oportunidades en este paddock", señaló. "Pero primero he decidido hacer mis cosas durante un tiempo. Tengo otros objetivos en la vida y algunas ideas de negocio, pero me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a Honda por darme esta oportunidad. Ha sido una gran oportunidad para mí y he aprendido mucho".

Las últimas apariciones en pista de Camier serán como Team Manager de HRC en los tests de invierno de este año. El equipo rodará en Jerez del 20 al 23 de noviembre, con el piloto probador Tetsuta Nagashima rodando los cuatro días, y los pilotos titulares Iker Lecuona y Xavi Vierge programados para rodar sólo los días 22 y 23. Honda tendrá otro día de test en Portimao el 4 de diciembre, junto con BMW. Entonces Toprak Razgatlioglu debutará con la máquina bávara.