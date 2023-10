Leon Camier, directeur de l'équipe Honda : "Après 2023, c'est fini !

Depuis 2021, Leon Camier est le manager de l'équipe d'usine Honda dans le championnat du monde Superbike, mais après cette saison, il se réoriente. "Je veux être plus à la maison et m'occuper de mes propres idées commerciales", explique l'Anglais.

Entre 2009 et 2019, Leon Camier a disputé 223 courses en championnat du monde Superbike et est monté neuf fois sur le podium - sept fois avec Aprilia et deux fois avec Suzuki. Il a en outre couru en tant que pilote titulaire pour MV Agusta, Honda et dernièrement Barni Ducati, depuis 2018, il était quasiment blessé en permanence.

Depuis 2021, cet homme de 37 ans est le manager de l'équipe d'usine de la Honda Racing Corporation, qui sera établie en 2020. Le contrat de Camier court jusqu'à la fin 2024, mais il a demandé à ce qu'il soit résilié à la fin de cette année.

"Je veux être plus à la maison et passer du temps avec mon fils de quatre ans", a déclaré Camier comme principale raison lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com dimanche matin dans le paddock du circuit de Jerez. "J'ai passé 33 semaines sur la route l'année dernière, ce sera pareil cette année".

Leon souligne que sa décision n'a pas grand-chose à voir avec le fait que Honda court après le succès depuis son retour d'usine en 2020 et n'a décroché que quatre troisièmes places depuis, trois avec Alvaro Bautista et une avec Xavi Vierge.

"Bien sûr, le travail est plus agréable et plus facile quand on a du succès", explique Camier. "Mais ce n'est pas la raison principale. C'est un grand combat pour tout le monde, car il n'y a qu'un seul vainqueur. Je ne peux faire que ce que je peux faire dans ma position. Mon sentiment est que je l'ai fait du mieux possible en tant que team manager. J'ai beaucoup travaillé avec les autres constructeurs au sein de la MSMA et j'ai amélioré les règles pour Honda. Les pièces de super-concession (modifications du châssis - l'auteur) seront à nouveau différentes l'année prochaine. Ils pourront être apportés plus rapidement et il y aura plus de place pour le développement. Il est extrêmement compliqué de mettre en place un système qui satisfasse tout le monde. Nous nous sommes également améliorés au sein de l'équipe. Beaucoup de choses bougent dans une équipe - pour avoir du succès, tout doit être à la bonne place".

Pour le champion britannique de Superbike 2009 avec Airwaves Yamaha, cette nouvelle orientation de sa vie n'est pas une étape facile. "J'aurais eu d'autres opportunités dans ce paddock", a-t-il fait remarquer. "Mais j'ai décidé de faire mon propre truc pendant un certain temps d'abord. J'ai d'autres objectifs dans la vie et quelques idées de business, mais je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Honda de m'avoir donné cette chance. C'était une opportunité formidable pour moi et j'ai beaucoup appris".

Camier fera ses dernières apparitions sur la piste en tant que team manager HRC lors des essais hivernaux de cette année. Du 20 au 23 novembre, l'équipe se rendra à Jerez : le pilote d'essai Tetsuta Nagashima sera utilisé les quatre jours, les pilotes titulaires Iker Lecuona et Xavi Vierge seulement les 22 et 23. Le 4 décembre, Honda aura une autre journée de test à Portimao, en collaboration avec BMW. Toprak Razgatlioglu fera alors ses débuts sur la machine bavaroise.