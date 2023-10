Il team manager della Honda Leon Camier: dopo il 2023 è finita!

Tra il 2009 e il 2019, Leon Camier ha disputato 223 gare nel Campionato mondiale Superbike ed è salito sul podio nove volte, sette con Aprilia e due con Suzuki. Ha corso anche come pilota regolare per MV Agusta, Honda e, più recentemente, Barni Ducati, e dal 2018 è praticamente infortunato in modo permanente.

Dal 2021, l'ormai 37enne è responsabile del team Honda Racing Corporation istituito nel 2020. Il contratto di Camier dura fino alla fine del 2024, ma ha chiesto di essere licenziato alla fine di quest'anno.

"Voglio stare di più a casa e passare del tempo con mio figlio di quattro anni", ha citato Camier come motivo principale quando ha incontrato SPEEDWEEK.com nel paddock del circuito di Jerez domenica mattina. "L'anno scorso ho trascorso 33 settimane sulla strada e quest'anno sarà simile".

Leon insiste che la sua decisione ha poco a che fare con il fatto che la Honda ha inseguito il successo dal suo ritorno in fabbrica nel 2020 e da allora ha ottenuto solo quattro terzi posti - tre con Alvaro Bautista e uno con Xavi Vierge.

"Naturalmente il lavoro è più bello e più facile quando si ha successo", ha detto Camier. "Ma non è questo il motivo principale. È una grande battaglia per tutti, perché c'è solo un vincitore. Io posso fare solo quello che posso fare nella mia posizione. La mia sensazione è di averlo fatto al meglio delle mie possibilità come team manager. Ho lavorato molto con gli altri costruttori della MSMA e ho migliorato le regole per la Honda. Le parti in super concessione (modifiche al telaio - l'autore) saranno diverse anche l'anno prossimo. Potranno essere più veloci e ci sarà più spazio per lo sviluppo. È estremamente complicato implementare un sistema che sia gradito a tutti. Abbiamo migliorato anche la squadra. In una squadra si muovono molte cose: per avere successo, tutto deve essere al posto giusto".

Per il campione britannico Superbike 2009 con Airwaves Yamaha, il riallineamento della sua vita non è una mossa facile. "Avrei avuto altre opportunità in questo paddock", ha detto. "Ma ho deciso di fare prima le mie cose per un po'. Ho altri obiettivi nella vita e alcune idee imprenditoriali, ma vorrei cogliere l'occasione per ringraziare la Honda per avermi dato questa possibilità. È stata una grande opportunità per me e ho imparato molto".

L'ultima apparizione in pista di Camier sarà nel ruolo di Team Manager HRC durante i test invernali di quest'anno. La squadra correrà a Jerez dal 20 al 23 novembre, con il collaudatore Tetsuta Nagashima che correrà per tutti e quattro i giorni, mentre i piloti abituali Iker Lecuona e Xavi Vierge correranno solo il 22 e il 23. Honda avrà un'altra giornata di test a Portimao il 4 dicembre, insieme a BMW. Toprak Razgatlioglu farà il suo debutto sulla moto bavarese.