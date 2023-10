Leon Camier, chefe de equipa da Honda: Depois de 2023, acabou!

Leon Camier é o diretor da equipa de fábrica da Honda no Campeonato do Mundo de Superbike desde 2021, mas depois desta época está a reorientar-se. "Quero estar mais em casa e cuidar das minhas próprias ideias de negócio", diz o inglês.

Entre 2009 e 2019, Leon Camier disputou 223 corridas no Campeonato Mundial de Superbike e subiu ao pódio nove vezes - sete vezes com a Aprilia e duas vezes com a Suzuki. Ele também pilotou como piloto regular para MV Agusta, Honda e, mais recentemente, Barni Ducati, e desde 2018 ele está praticamente permanentemente ferido.

Desde 2021, o agora com 37 anos é gerente da equipa de fábrica da Honda Racing Corporation criada em 2020. O contrato de Camier vai até o final de 2024, mas ele pediu para ser rescindido no final deste ano.

"Quero estar mais em casa e passar mais tempo com o meu filho de quatro anos", disse Camier como principal motivo ao encontrar-se com o SPEEDWEEK.com no paddock do Circuito de Jerez no domingo de manhã. "Passei 33 semanas na estrada no ano passado e este ano vai ser semelhante."

Leon insiste que sua decisão tem pouco a ver com o fato de que a Honda tem perseguido o sucesso desde seu retorno à fábrica em 2020 e só conseguiu quatro terceiros lugares desde então - três com Alvaro Bautista e um com Xavi Vierge.

"É claro que o trabalho é mais agradável e mais fácil quando se tem sucesso", disse Camier. "Mas essa não é a razão principal. É uma grande luta para todos, porque só há um vencedor. Só posso fazer o que posso fazer na minha posição. Penso que o fiz da melhor forma possível como chefe de equipa. Trabalhei muito com os outros fabricantes na MSMA e melhorei as regras para a Honda. As peças da superconcessão (alterações ao chassis - o autor) serão novamente diferentes no próximo ano. Podem ser mais rápidas e há mais espaço para o desenvolvimento. É extremamente complicado implementar um sistema que agrade a todos. Também melhorámos na equipa. Muita coisa acontece numa equipa - para ter sucesso, tudo tem de estar no lugar certo."

Para o campeão britânico de Superbike de 2009 com a Airwaves Yamaha, o realinhamento da sua vida não é fácil. "Eu teria outras oportunidades neste paddock", observou ele. "Mas decidi fazer as minhas próprias coisas durante algum tempo. Tenho outros objectivos na vida e algumas ideias de negócio, mas gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à Honda por me ter dado esta oportunidade. Tem sido uma grande oportunidade para mim e aprendi muito."

As últimas aparições de Camier em pista serão no cargo de Diretor de Equipa da HRC nos testes de inverno deste ano. A equipa vai rodar em Jerez de 20 a 23 de novembro, com o piloto de testes Tetsuta Nagashima a rodar nos quatro dias e os pilotos regulares Iker Lecuona e Xavi Vierge a rodarem apenas nos dias 22 e 23. A Honda vai ter outro dia de testes em Portimão a 4 de dezembro, juntamente com a BMW. Nessa altura, Toprak Razgatlioglu fará a sua estreia na máquina bávara.