Jerez, course de superpole : premier podium SBK pour Aegerter

Même si le top 4 est connu, la dernière journée de course du championnat du monde Superbike 2023 est encore décisive pour un certain nombre de pilotes. La 5e place se joue entre les pilotes Ducati Axel Bassani (244 p.) et Michael Rinaldi (241 p.). Bassani a été poussé hors de la piste par Rinaldi lors de la première course, l'ambiance entre les deux Italiens sera donc très chaude.

Avec Alex Lowes (Kawasaki), Xavi Vierge et Iker Lecuona (tous deux Honda) ainsi que Remy Gardner et Domi Aegerter (tous deux Yamaha) et Garrett Gerloff (BMW), ce sont même sept pilotes qui se disputent la huitième place, séparés par douze points seulement.

La course de superpole de dix tours est d'autant plus importante que son résultat sera pris en compte pour la grille de départ de la deuxième course. Les neuf premiers recevront en outre jusqu'à 12 points de championnat du monde et prendront les neuf premières places sur la grille de départ, les autres positions correspondant à la superpole du samedi.

Les températures au départ de la course à 11 heures étaient agréables avec 20 degrés Celsius sous un ciel nuageux, mais il y avait eu des gouttes vers 10 heures et les conditions de piste étaient également piégeuses en raison de l'humidité de la nuit. Les pneus utilisés pour les courses de sprint sont généralement le SCQ, introduit en 2022, ou le pneu de course tendre SCX.

La grille de départ était identique à celle des qualifications : outre Álvaro Bautista (Ducati), champion du monde depuis samedi, Dominique Aegerter (Yamaha) et Alex Lowes (Kawasaki) se trouvaient sur la première ligne. Jonathan Rea (4e/Kawasaki) et le pilote privé Ducati Philipp Öttl (6e) étaient en embuscade sur la deuxième ligne. Toprak Razgatlioglu (7e /Yamaha), Scott Redding (8e /BMW), Iker Lecuona (14e /Honda).

La première tentative de départ a été interrompue après deux tours turbulents, la Yamaha d'Aegerter ayant perdu de l'huile sur la ligne idéale d'un virage. Dans la foulée, Lecuona a chuté et Loris Baz (BMW) a dû se réfugier dans les graviers. Le restart s'est déroulé sur huit tours et la grille de départ correspondait à celle de la Superpole.

Avec sa moto de réserve, Aegerter s'est mêlé à la course et a mené la course dans la phase initiale. A partir du deuxième tour, Bautista a pris les commandes et, grâce à des temps au tour rapides, l'Espagnol a empêché toute tentative de dépassement - Aegerter ne s'est toutefois pas laissé distancer et a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, 1,4 seconde derrière le champion du monde. Il s'agit du premier podium du Suisse en championnat du monde Superbike et d'un résultat exceptionnel, car Jonathan Rea (3e/Kawasaki) et Toprak Razgatlioglu (4e) n'ont rien pu faire contre le pilote privé Yamaha !

Philipp Öttl a réalisé une autre course solide en se classant 7e, ce qui permet au Bavarois de ne perdre qu'une seule position de départ dans la deuxième course. Le pilote invité Florian Alt (Honda) a franchi la ligne d'arrivée à la 18e place, dans le sillage d'Oliver König (Kawasaki). Le champion IDM a laissé derrière lui la CBR1000RR-R de Leandro Mercado (20e).

La meilleure BMW a été conduite par Michael van der Mark à la huitième position. Le Néerlandais a profité de l'abandon pour raisons techniques de son coéquipier Scott Redding, qui était placé devant lui.

Pour Honda, Xavi Vierge a obtenu le meilleur résultat en se classant dixième. Lecuona, en difficulté, n'a obtenu que la 13e place.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Aegerter devant Bautista et Lowes dans le premier virage. Puis Rea et Razgatlioglu. Redding neuvième. Vierge 15e, Öttl 9e et Alt 22e.



1er tour : Aegerter devant Bautista et Lowes. Toprak Razgatlioglu devant Rea à la 4e place. Alt à la 20e.





Tour 2 : Bautista a pris la tête, Aegerter défend la 2e place contre Lowes et Razgatlioglu. Rea quatrième.



Tour 3 : Bautista devance Aegerter de 0,6 sec et Razgatlioglu, qui réalise le meilleur tour en 1:39,731 min. Öttl huitième et sous la pression de Michel van der Mark (BMW).



Tour 4 : Aegerter, Razgatlioglu et Rea se battent pour la deuxième place, Locatelli, Gardner et Redding pour la cinquième place.



Tour 5 : Bautista devance Aegerter de 0,4 sec, qui s'est détaché de Razgatlioglu et Rea. Öttl, van der Mark, Bassani, Petrucci et Gerloff se disputent la 8e place.



Tour 6 : Bautista devance Aegerter de 0,7 sec. Rea passe Razgatlioglu à la 3e place, chute de Bassani et Gerloff. Redding sort sur panne.



Tour 7 : Bautista continue de creuser l'écart. Aegerter (2e) 1,4 sec devant Rea. Öttl septième, Alt 18e.



Dernier tour : Bautista s'impose devant Aegerter et Rea. Öttl septième, van der Mark huitième et Vierge dixième.