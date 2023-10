Jerez, Superpole: primo podio SBK per Aegerter

Anche se i primi quattro posti sono stati decisi, l'ultima giornata di gara del Campionato Mondiale Superbike 2023 è ancora decisiva per alcuni piloti. Tra i piloti Ducati Axel Bassani (244 p.) e Michael Rinaldi (241 p.) è tutto in gioco per il 5° posto. Bassani è stato spinto fuori pista da Rinaldi nella prima gara, l'atmosfera tra i due italiani sarà di conseguenza accesa.

Con Alex Lowes (Kawasaki), Xavi Vierge e Iker Lecuona (entrambi Honda), Remy Gardner e Domi Aegerter (entrambi Yamaha) e Garrett Gerloff (BMW), sette piloti sono in lotta per l'8° posto, separati da soli dodici punti.

La Superpole di dieci giri è ancora più importante perché il risultato sarà inserito nella griglia di partenza della seconda gara. I primi 9 classificati riceveranno inoltre fino a 12 punti per il Campionato del Mondo e occuperanno le prime nove posizioni in griglia, le altre posizioni in base alla Superpole di sabato.

Le temperature alla partenza della gara, alle 11, erano gradevoli, con 20 gradi centigradi, sotto un cielo nuvoloso, ma intorno alle 10 aveva iniziato a piovigginare e le condizioni della pista erano insidiose a causa dell'umidità della notte. Il pneumatico SCQ, introdotto nel 2022, o il pneumatico da corsa morbido SCX sono solitamente utilizzati nella gara sprint.

La griglia di partenza era la stessa delle qualifiche: oltre ad Álvaro Bautista (Ducati), incoronato campione del mondo sabato, Dominique Aegerter (Yamaha) e Alex Lowes (Kawasaki) erano in prima fila. Jonathan Rea (4°/Kawasaki) e il pilota privato Ducati Philipp Öttl (6°) erano in agguato nella seconda fila. Inoltre: Toprak Razgatlioglu (7° /Yamaha), Scott Redding (8° /BMW), Iker Lecuona (14° /Honda).

Il primo tentativo di partenza è stato interrotto dopo due giri turbolenti perché la Aegerter-Yamaha ha perso olio sulla linea di corsa di una curva. Di conseguenza, Lecuona è caduto e Loris Baz (BMW) ha dovuto sbandare nella ghiaia. La ripartenza si è svolta in otto giri, la griglia di partenza era la stessa della Superpole.

Con la moto di riserva, Aegerter era in testa e ha condotto la gara nelle prime fasi. Dal secondo giro in poi, Bautista ha preso il comando e con tempi veloci lo spagnolo ha fermato ogni tentativo di sorpasso - ma Aegerter non ha potuto essere scrollato di dosso e ha tagliato il traguardo con 1,4 secondi di ritardo dal campione del mondo in seconda posizione. Per il pilota svizzero si tratta del primo podio nel Campionato Mondiale Superbike e di un risultato eccezionale, visto che Jonathan Rea (3°/Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (4°) non sono stati all'altezza del pilota privato Yamaha!

Philipp Öttl ha disputato un'altra gara solida, classificandosi al 7° posto, il che significa che il bavarese ha perso solo una posizione di partenza nella seconda gara. Il pilota ospite Florian Alt (Honda) ha tagliato il traguardo sulla ruota posteriore di Oliver König (Kawasaki) al 18° posto. Il campione IDM si è lasciato alle spalle la CBR1000RR di Leandro Mercado (20°).

Michael van der Mark ha portato a casa la migliore BMW in ottava posizione. L'olandese ha beneficiato del guasto tecnico del suo compagno di squadra Scott Redding, che lo precedeva.

Per la Honda, Xavi Vierge ha ottenuto il miglior risultato in decima posizione. Il malato Lecuona ha raggiunto solo il 13° posto.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Aegerter precede Bautista e Lowes alla prima curva. Poi Rea e Razgatlioglu. Redding nono. Vierge 15°, Öttl 9° e Alt 22°.



Giro 1: Aegerter precede Bautista e Lowes. Toprak Razgatlioglu precede Rea al 4° posto. Alt al 20°.





Giro 2: Bautista ha preso il comando, Aegerter difende il 2° posto da Lowes e Razgatlioglu. Rea è quarto.



Giro 3: Bautista precede di 0,6 secondi Aegerter e Razgatlioglu, che fa segnare il giro più veloce in 1:39.731 min. Öttl ottavo e sotto pressione da parte di Michel van der Mark (BMW).



Giro 4: Aegerter, Razgatlioglu e Rea in lotta per il 2° posto, Locatelli, Gardner e Redding per il 5°.



Giro 5: Bautista ha 0,4 secondi di vantaggio su Aegerter, che ha staccato Razgatlioglu e Rea. Öttl, van der Mark, Bassani, Petrucci e Gerloff si contendono l'8° posto.



Giro 6: Bautista ha 0,7 secondi di vantaggio su Aegerter. Rea passa Razgatlioglu per il 3° posto. Bassani e Gerloff cadono. Redding si ritira per un difetto.



Giro 7: Bautista continua a staccarsi. Aegerter (2°) ha 1,4 secondi di vantaggio su Rea. Öttl settimo, Alt 18°.



Ultimo giro: Bautista vince davanti ad Aegerter e Rea. Öttl settimo, van der Mark ottavo e Vierge decimo.