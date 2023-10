Jerez, Corrida Superpole: Primeiro pódio de Aegerter nas SBK

Enquanto Álvaro Bautista (Ducati) venceu a corrida de Superpole em Jerez, Dominique Aegerter conquistou o seu primeiro pódio no Campeonato do Mundo de Superbikes em segundo lugar. Philipp Öttl foi um bom sétimo.

Apesar de os quatro primeiros terem sido decididos, o último dia de corrida do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 ainda é decisivo para vários pilotos. Entre os pilotos da Ducati, Axel Bassani (244 p.) e Michael Rinaldi (241 p.), está em causa o 5º lugar. Bassani foi empurrado para fora da pista por Rinaldi na primeira corrida, pelo que o ambiente entre os dois italianos será correspondentemente quente.

Com Alex Lowes (Kawasaki), Xavi Vierge e Iker Lecuona (ambos Honda), bem como Remy Gardner e Domi Aegerter (ambos Yamaha) e Garrett Gerloff (BMW), sete pilotos lutam pelo 8º lugar, separados por apenas doze pontos.

A corrida de Superpole, com dez voltas, é ainda mais importante porque o resultado será incluído na grelha de partida para a segunda corrida. Os 9 primeiros também receberão até 12 pontos para o Campeonato do Mundo e ocuparão as primeiras nove posições da grelha de partida, sendo as restantes posições de acordo com a Superpole de sábado.

As temperaturas no início da corrida, às 11h00, eram agradáveis, com 20 graus Celsius, sob um céu nublado, mas tinha havido chuviscos por volta das 10h00 e as condições da pista eram também traiçoeiras devido à humidade da noite. O pneu SCQ introduzido em 2022 ou o pneu macio de corrida SCX é normalmente utilizado na corrida de sprint.

A grelha de partida foi a mesma da qualificação: para além de Álvaro Bautista (Ducati), que foi coroado campeão do mundo no sábado, Dominique Aegerter (Yamaha) e Alex Lowes (Kawasaki) estavam na primeira linha. Jonathan Rea (4º/Kawasaki) e o privado da Ducati, Philipp Öttl (6º), estavam à espreita na linha 2. Ainda: Toprak Razgatlioglu (7º /Yamaha), Scott Redding (8º /BMW), Iker Lecuona (14º /Honda).

A primeira tentativa de partida foi abortada após duas voltas turbulentas porque a Aegerter-Yamaha perdeu óleo na linha de corrida de uma curva. Como resultado, Lecuona caiu e Loris Baz (BMW) teve de se desviar para a gravilha. O recomeço teve lugar ao longo de oito voltas e a grelha de partida foi a mesma que na Superpole.

Com a mota sobresselente, Aegerter estava na frente e liderou a corrida na fase inicial. A partir da segunda volta, Bautista assumiu o comando e, com tempos de volta rápidos, o espanhol impediu qualquer tentativa de ultrapassagem - mas Aegerter não se deixou abater e cruzou a linha de chegada 1,4 segundos atrás do campeão do mundo, em segundo lugar. Foi o primeiro pódio do piloto suíço no Campeonato do Mundo de Superbikes e um resultado notável, já que Jonathan Rea (3º/Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (4º) não foram páreo para o piloto privado da Yamaha!

Philipp Öttl fez outra corrida sólida em 7º lugar, o que significa que o bávaro só perdeu uma posição de partida na segunda corrida. O piloto convidado Florian Alt (Honda) cruzou a linha de chegada na roda traseira de Oliver König (Kawasaki) em 18º lugar. O campeão da IDM deixou a CBR1000RR de Leandro Mercado (20º) atrás de si.

Michael van der Mark trouxe o melhor BMW para casa na oitava posição. O holandês beneficiou da falha técnica do seu companheiro de equipa Scott Redding, que estava à sua frente.

Para a Honda, Xavi Vierge obteve o melhor resultado em décimo lugar. O doente Lecuona apenas alcançou o 13º lugar.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Início: Aegerter à frente de Bautista e Lowes na primeira curva. Depois Rea e Razgatlioglu. Redding em nono. Vierge 15º, Öttl 9º e Alt 22º.



Volta 1: Aegerter na frente de Bautista e Lowes. Toprak Razgatlioglu à frente de Rea em 4º. Alt em 20º.





Volta 2: Bautista assume a liderança, Aegerter defende o 2º lugar contra Lowes e Razgatlioglu. Rea em quarto.



Volta 3: Bautista com 0.6 seg. de vantagem sobre Aegerter e Razgatlioglu, que efectua a volta mais rápida em 1:39.731 min. Öttl em oitavo e sob pressão de Michel van der Mark (BMW).



Volta 4: Aegerter, Razgatlioglu e Rea lutam pelo 2º lugar, Locatelli, Gardner e Redding pelo 5º.



Volta 5: Bautista 0.4 seg à frente de Aegerter, que se afastou de Razgatlioglu e Rea. Öttl, van der Mark, Bassani, Petrucci e Gerloff estão a disputar o 8º lugar.



Volta 6: Bautista 0.7 seg. à frente de Aegerter. Rea passa Razgatlioglu para o 3º lugar. Bassani e Gerloff despistam-se. Redding abandona com um defeito.



Volta 7: Bautista continua a afastar-se. Aegerter (2º) 1,4 s à frente de Rea. Öttl sétimo, Alt 18º.



Última volta: Bautista vence à frente de Aegerter e Rea. Öttl em sétimo, van der Mark em oitavo e Vierge em décimo.