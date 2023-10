Jerez, grille course 2 : Alex Lowes pas en forme après le crash

Lors de la première course SBK du samedi et de la course sprint du dimanche, les pilotes partiront en fonction des résultats de la superpole.



Pour la deuxième course principale du dimanche, dont le départ sera donné à 14 heures à Jerez, la grille de départ sera modifiée. Les neuf premiers de la course sprint formeront les trois premières lignes de départ. Les autres pilotes, qui prendront le départ de la deuxième course à partir de la 10e place, seront placés en fonction du résultat de la Superpole.



Par exemple, si le vainqueur de la Superpole chute lors de la course de sprint, il sera relégué à la 10e place sur la grille de départ pour la deuxième course, dans le pire des cas.

Les plus grands bénéficiaires en Andalousie sont le pilote officiel Yamaha Andrea Locatelli (5e position sur la grille) et le pilote BMW Michael van der Mark (8e), qui gagnent chacun cinq places sur la grille.



Le plus grand perdant serait/serait Alex Lowes (Kawasaki), qui devrait reculer de la troisième à la onzième place sur la grille de départ après sa chute lors de la course de sprint. Lors de sa glissade, le pilote anglais a percuté avec son casque le pneu arrière de la Yamaha de Toprak, ce qui lui a valu des contusions et des coupures au visage. Il ne participera donc pas à la deuxième course principale.

Résultats de la course Superpole :

1. Bautista, Ducati

2. Aegerter, Yamaha

3. Rea, Kawasaki

4. Razgatlioglu, Yamaha

5. Locatelli, Yamaha

6. Gardner, Yamaha

7. Öttl, Ducati

8. Van der Mark, BMW

9. Petrucci, Ducati

10. Vierge, Honda

11. Rinaldi, Ducati

12. Baldassarri, Yamaha

13. Lecuona, Honda

14. Baz, BMW

15. Rabat, Kawasaki

16. Syahrin, Honda

17. roi, Kawasaki

18. Alt, Honda

19. Ruiu, BMW

20e Mercado, Honda

- Redding, BMW

- Bassani, Ducati

- Gerloff, BMW

- Lowes, Kawasaki

Résultats de la Superpole :

1. Bautista, Ducati

2. Aegerter, Yamaha

3. Lowes, Kawasaki

4. Rea, Kawasaki

5. Gardner, Yamaha

6. Öttl, Ducati

7. Razgatlioglu, Yamaha

8. Redding, BMW

9. Gerloff, BMW

10. Locatelli, Yamaha

11. Rinaldi, Ducati

12. Petrucci, Ducati

13. Van der Mark, BMW

14. Lecuona, Honda

15. Bassani, Ducati

16. Vierge, Honda

17. Rabat, Kawasaki

18. Baz, BMW

19. Baldassarri, Yamaha

20. Ruiu, BMW

21. Syahrin, Honda

22. Mercado, Honda

23. Alt, Honda

24e roi, Kawasaki

Il en résulte la grille de départ suivante pour la course 2 :



Rang 1 : Bautista, Aegerter, Rea



2e ligne : Razgatlioglu, Locatelli, Gardner



3e ligne : Öttl, van der Mark, Petrucci



4e rang : Redding, Gerloff, Rinaldi



5e rang : Lecuona, Bassani, Vierge



6e rang : Rabat, Baz, Baldassarri



7e rang : Ruiu, Syahrin, Mercado



Rang 8 : Alt, König