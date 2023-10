Jerez, Grid Run 2: Alex Lowes não está em forma depois do acidente

Na primeira corrida de SBK, no sábado, e na corrida de sprint, no domingo, os pilotos vão partir de acordo com os resultados da Superpole.



Para a segunda corrida principal de domingo, que começa às 14h00 em Jerez, a grelha de partida foi alterada. Os primeiros nove pilotos da corrida de sprint formarão as três primeiras filas da grelha. Os restantes pilotos, que vão iniciar a segunda corrida a partir do 10º lugar da grelha, serão alinhados de acordo com os resultados da Superpole.



Se, por exemplo, o vencedor da Superpole se despistar na corrida de sprint, na pior das hipóteses, cai para o 10º lugar da grelha para a segunda corrida.

Os maiores beneficiários na Andaluzia são o piloto de fábrica da Yamaha, Andrea Locatelli (posição 5 da grelha), e o piloto da BMW, Michael van der Mark (8), que vão subir cinco posições na grelha.



O maior perdedor será Alex Lowes (Kawasaki), que terá de descer da posição 3 da grelha para a 11ª depois da queda na corrida de sprint. O inglês embateu com o capacete no pneu traseiro da Yamaha de Toprak e sofreu contusões e cortes na cara. Por isso, não vai participar na segunda corrida principal.

Resultados da corrida Superpole:

1º Bautista, Ducati

2º Aegerter, Yamaha

3º Rea, Kawasaki

4º Razgatlioglu, Yamaha

5º Locatelli, Yamaha

6º Gardner, Yamaha

7º Öttl, Ducati

8º Van der Mark, BMW

9º Petrucci, Ducati

10º Vierge, Honda

11º Rinaldi, Ducati

12º Baldassarri, Yamaha

13º Lecuona, Honda

14º Baz, BMW

15º Rabat, Kawasaki

16º Syahrin, Honda

17º King, Kawasaki

18º Alt, Honda

19º Ruiu, BMW

20º Mercado, Honda

- Redding, BMW

- Bassani, Ducati

- Gerloff, BMW

- Lowes, Kawasaki

Resultados Superpole:

1º Bautista, Ducati

2º Aegerter, Yamaha

3º Lowes, Kawasaki

4º Rea, Kawasaki

5º Gardner, Yamaha

6º Öttl, Ducati

7º Razgatlioglu, Yamaha

8º Redding, BMW

9º Gerloff, BMW

10º Locatelli, Yamaha

11º Rinaldi, Ducati

12º Petrucci, Ducati

13º Van der Mark, BMW

14º Lecuona, Honda

15º Bassani, Ducati

16º Vierge, Honda

17º Rabat, Kawasaki

18º Baz, BMW

19º Baldassarri, Yamaha

20º Ruiu, BMW

21º Syahrin, Honda

22º Mercado, Honda

23º Alt, Honda

24º King, Kawasaki

Isto resulta na seguinte grelha de partida para a corrida 2:



Fila 1: Bautista, Aegerter, Rea



Fila 2: Razgatlioglu, Locatelli, Gardner



Fila 3: Öttl, van der Mark, Petrucci



4ª fila: Redding, Gerloff, Rinaldi



Fila 5: Lecuona, Bassani, Vierge



6ª fila: Rabat, Baz, Baldassarri



Fila 7: Ruiu, Syahrin, Mercado



Fila 8: Alt, König