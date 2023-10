Jerez, course 2 : Un duel épique se termine par la victoire de Bautista

Pour la dernière course du championnat du monde de Superbike 2023, Aruba.it Ducati s'est présenté avec un design jaune, que nous avons déjà vu à une autre occasion. Álvaro Bautista (Ducati), Domi Aegerter (Yamaha) et Jonathan Rea (Kawasaki) se sont élancés de la première ligne ; Philipp Öttl a pris la septième place sur la grille de départ. Après sa chute lors de la course de Superpole, Alex Lowes (Kawasaki) était absent de la deuxième course.

Rea est sorti en tête du premier tour et a imposé un rythme rapide. Mais le champion du monde des records a chuté au cinquième tour et n'a franchi la ligne d'arrivée qu'en 17e position pour sa dernière course avec Kawasaki.

Dès lors, Bautista et Toprak Razgatlioglu (Yamaha) se sont battus pour la victoire - et comment ! Les deux pilotes d'exception se sont dépassés à de nombreuses reprises, comme ils l'avaient déjà fait avec art à Portimão. En troisième position, Aegerter a assisté à un spectacle.

Le Turc passé chez BMW a franchi la ligne d'arrivée après 20 tours, quelques centimètres devant Bautista, mais au virage 13, Razgatlioglu a dépassé la limite de la piste et a été rétrogradé d'une position. Bautista a été déclaré vainqueur devant le pilote Yamaha, tandis qu'Aegerter a de nouveau décroché une place sur le podium en tant que troisième.

Sixième, Michael Rinaldi s'est assuré la cinquième place au championnat du monde, mais cela était davantage dû à la modeste onzième place de son ennemi intime Bassani.

Avec une septième place, Philipp Öttl a fait ses adieux à son équipe Ducati Go Eleven, qui a engagé l'ancien pilote de MotoGP Andrea Iannone pour 2024.

Le meilleur pilote BMW a été Scott Redding - une décision pour la malchance de l'Anglais lors de la première course et de la course Superpole. La meilleure Honda a été conduite par Xavi Vierge à la 13e position.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Bautista devant Rea et Razgatlioglu au premier virage, puis Aegerter, Locatelli et Redding. Rinaldi pousse Öttl hors de la ligne, qui recule à la 11e place.



1er tour : Rea sort en tête du premier tour, puis Bautista, Razgatlioglu et Aegerter. Redding est 6e, Öttl est 12e, Vierge 13e.



Tour 2 : Razgatlioglu en 1:39,874 min passe Bautista à la deuxième place, Aegerter toujours quatrième devant Locatelli et Rinaldi.



Tour 3 : Rea en 1:39,744 min pour 0,9 sec devant Razgatlioglu et 2,3 sec devant Bautista. Öttl (11e) gagne la première position et dépasse van der Mark (BMW).



Tour 4 : Rea devant Razgatlioglu. Rinaldi, Locatelli et Gardner se battent pour la 5e place.



Tour 5 : Razgatlioglu devance Bautista de 1,2 sec et Aegerter de 1,9 sec. Rea chute au virage 2 et reprend la course en dernière position.





Tour 6 : Bautista prend de l'élan et réduit l'écart à 0,9 sec. Öttl est désormais neuvième.



Tour 7 : Razgatlioglu devance Bautista de 0,8 sec et Aegerter de 1,5 sec. Rinaldi suit à 0,5 sec derrière le Suisse. Petrucci et Locatelli se battent pour la 6e place. Öttl (9e) plus rapide que Redding et Locatelli devant lui.



Tour 8 : Bautista n'est plus qu'à 0,5 sec de Razgatlioglu. Rinaldi rattrape Aegerter (3e).



Tour 9 : Petrucci (6e) rattrape Gardner (5e). Öttl (9e) à 0,7 seconde de Redding.



Tour 10 : Bautista est arrivé dans la roue arrière de Razgatlioglu. Rea (20e) a entre-temps dépassé König, Akt et Mercado.



Tour 11 : Razgatlioglu et Bautista se relaient plusieurs fois en tête - les quatre premiers se tiennent ainsi en 0,7 seconde seulement ! Öttl est arrivé chez Redding.



Tour 12 : Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi et Aegerter se tiennent en seulement 0,4 sec - Gardner et Petrucci se rapprochent aussi massivement.



Tour 13 : Bautista et Razgatlioglu se dépassent plusieurs fois !



Tour 14 : Les six premiers se tiennent en 1,4 seconde seulement. Öttl ne parvient pas à dépasser Redding (8e).



Tour 15 : L'alternance en tête se poursuit, la course est loin d'être terminée. Rea est 19e.



Tour 16 : Aegerter reprend la 3e place à Rinaldi.



Tour 17 : Razgatlioglu, Bautista et Aegerter 0,6 sec devant Gardner et Petrucci. Öttl passe Redding à la 8e place.



Tour 18 : Le top 3 à une seconde devant Gardner, Öttl passe Locatelli à la 7e place.



Tour 19 : Razgatlioglu et Bautista se doublent 3-4 fois à chaque tour, la victoire est totalement ouverte - peut-être aussi Aegerter, qui n'est qu'à 0,5 sec derrière. Redding passe Locatelli à la 8e place.



Dernier tour : Razgatlioglu franchit la ligne d'arrivée 0,032 sec devant Bautista et 0,353 sec devant Aegerter - mais il est rétrogradé pour avoir dépassé la limite de la piste. Öttl septième, Redding huitième, Rea dix-septième.