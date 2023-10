Jerez, Gara 2: l'epico duello si conclude con la vittoria di Bautista

Per l'ultima gara del Campionato Mondiale Superbike 2023, Aruba.it Ducati si è schierata con il design giallo, già visto in un'altra occasione. A partire dalla prima fila sono stati Álvaro Bautista (Ducati), Domi Aegerter (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki); Philipp Öttl ha occupato il 7° posto in griglia. Dopo la caduta nella Superpole, Alex Lowes (Kawasaki) era assente nella seconda gara.

Rea è uscito dal primo giro in testa e ha imposto un ritmo veloce. Ma al quinto giro il campione del mondo dei record è caduto e ha visto il traguardo solo al 17° posto nella sua ultima gara con la Kawasaki.

Da quel momento in poi, Bautista e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) hanno lottato per la vittoria - e come! I due eccezionali piloti si sono superati innumerevoli volte, come avevano già dimostrato ad arte a Portimão. Al terzo posto, Aegerter ha assistito a uno spettacolo.

Il turco, passato alla BMW, ha tagliato il traguardo con pochi centimetri di vantaggio su Bautista dopo 20 giri, ma alla curva 13 Razgatlioglu ha superato il limite della pista ed è stato retrocesso di una posizione. Il vincitore è stato Bautista davanti al pilota della Yamaha, mentre Aegerter ha conquistato un altro podio in terza posizione.

Con il sesto posto, Michael Rinaldi si è assicurato il quinto posto nel Campionato del Mondo, ma questo è dovuto più che altro al modesto undicesimo posto del suo intimo avversario Bassani.

Philipp Öttl ha salutato il suo team Ducati Go Eleven, che ha ingaggiato l'ex pilota della MotoGP Andrea Iannone per il 2024, con un ottimo risultato al settimo posto.

Il miglior pilota BMW è stato Scott Redding - una decisione per la sfortuna dell'inglese nella prima gara e nella Superpole. La migliore Honda ha portato Xavi Vierge al traguardo in 13a posizione.

Ecco come è andata la gara:

Partenza: Bautista precede Rea e Razgatlioglu alla prima curva, poi Aegerter, Locatelli e Redding. Rinaldi fa cadere Öttl dalla linea, che retrocede all'11° posto.



Giro 1: Rea esce dal primo giro in testa, poi Bautista, Razgatlioglu e Aegerter. Redding è 6°, Öttl è 12°, Vierge 13°.



Giro 2: Razgatlioglu in 1'39.874 passa Bautista per il secondo posto, Aegerter è ancora quarto davanti a Locatelli e Rinaldi.



Giro 3: Rea in 1:39.744 con 0,9 secondi di vantaggio su Razgatlioglu e 2,3 secondi su Bautista. Öttl (11°) recupera la prima posizione e supera van der Mark (BMW).



Giro 4: Rea precede Razgatlioglu. Rinaldi, Locatelli e Gardner lottano per il 5° posto.



Giro 5: Razgatlioglu ha 1,2 secondi di vantaggio su Bautista e 1,9 secondi su Aegerter. Rea cade alla curva 2 e riprende la gara per ultimo.





Giro 6: Bautista guadagna slancio e riduce il distacco a 0,9 secondi. Öttl è ora nono.



Giro 7: Razgatlioglu ha 0,8 secondi di vantaggio su Bautista e 1,5 su Aegerter. Rinaldi segue a 0,5 secondi dallo svizzero. Petrucci e Locatelli lottano per il 6° posto. Öttl (9°) è più veloce di Redding e Locatelli davanti a lui.



Giro 8: Bautista è a soli 0,5 secondi da Razgatlioglu. Rinaldi raggiunge Aegerter (3°).



Giro 9: Petrucci (6°) raggiunge Gardner (5°). Öttl (9°) a 0,7 secondi da Redding.



Giro 10: Bautista ha raggiunto Razgatlioglu. Rea (20°) ha superato nel frattempo König, Akt e Mercado.



Giro 11: Razgatlioglu e Bautista si alternano più volte in testa - i primi quattro sono quindi racchiusi in soli 0,7 secondi! Öttl ha raggiunto Redding.



Giro 12: Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi e Aegerter a soli 0,4 secondi - anche Gardner e Petrucci stanno recuperando molto.



Giro 13: Bautista e Razgatlioglu si superano più volte!



Giro 14: I primi 6 in soli 1,4 secondi. Öttl non riesce a superare Redding (8°).



Giro 15: Il gioco al vertice continua, la gara è tutt'altro che finita. Rea è 19°.



Giro 16: Aegerter si riprende il 3° posto da Rinaldi.



Giro 17: Razgatlioglu, Bautista e Aegerter precedono di 0,6 secondi Gardner e Petrucci. Öttl passa Redding per l'8° posto.



Giro 18: Top-3 con un secondo di vantaggio su Gardner, Öttl passa Locatelli al 7° posto.



Giro 19: Razgatlioglu e Bautista si superano 3-4 volte a ogni giro, la vittoria è completamente aperta - forse anche Aegerter, che ha un ritardo di soli 0,5 secondi. Redding passa Locatelli per l'8° posto.



Ultimo giro: Razgatlioglu taglia il traguardo con 0,032 secondi di vantaggio su Bautista e 0,353 secondi su Aegerter, ma viene retrocesso per aver superato il limite della pista. Öttl settimo, Redding ottavo, Rea 17°.