Jerez, Corrida 2: Duelo épico termina com vitória de Bautista

Para a última corrida do Campeonato Mundial de Superbike de 2023, a Aruba.it Ducati alinhou com o design amarelo, que já vimos em outra ocasião. Álvaro Bautista (Ducati), Domi Aegerter (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki) partiram da primeira linha da grelha; Philipp Öttl ficou em 7º lugar na grelha. Depois da queda na corrida de Superpole, Alex Lowes (Kawasaki) não participou na segunda corrida.

Rea saiu da primeira volta na liderança e impôs um ritmo rápido. Mas na quinta volta o campeão do mundo recordista caiu e só viu a linha de chegada em 17º lugar na sua última corrida com a Kawasaki.

A partir daí, Bautista e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) lutaram pela vitória - e como! Os dois excepcionais pilotos ultrapassaram-se inúmeras vezes, como já tinham demonstrado em Portimão. Em terceiro lugar, Aegerter foi o observador de um espetáculo.

O turco, que mudou para a BMW, cruzou a linha de chegada com alguns centímetros de vantagem sobre Bautista após 20 voltas, mas na curva 13 Razgatlioglu ultrapassou o limite da pista e foi despromovido uma posição. O vencedor foi Bautista, à frente do piloto da Yamaha, com Aegerter a subir novamente ao pódio em terceiro.

Em sexto lugar, Michael Rinaldi garantiu o quinto lugar no Campeonato do Mundo, mas isso deveu-se mais ao modesto décimo primeiro lugar do seu adversário íntimo Bassani.

Philipp Öttl despediu-se da sua equipa Ducati Go Eleven, que contratou o antigo piloto de MotoGP Andrea Iannone para 2024, com um forte resultado no sétimo lugar.

O melhor piloto da BMW foi Scott Redding - uma decisão para a má sorte do inglês na primeira corrida e na corrida Superpole. A melhor Honda levou Xavi Vierge à meta na 13ª posição.

A corrida foi assim:

Partida: Bautista à frente de Rea e Razgatlioglu na primeira curva, depois Aegerter, Locatelli e Redding. Rinaldi bate Öttl na linha, que cai para o 11º lugar.



Volta 1: Rea sai da primeira volta na liderança, depois Bautista, Razgatlioglu e Aegerter. Redding em 6º, Öttl em 12º, Vierge em 13º.



Volta 2: Razgatlioglu em 1'39.874 passa Bautista para segundo, Aegerter continua em quarto à frente de Locatelli e Rinaldi.



Volta 3: Rea em 1:39.744 min com 0.9 seg. de vantagem sobre Razgatlioglu e 2.3 seg. sobre Bautista. Öttl (11º) recupera a primeira posição e ultrapassa van der Mark (BMW).



Volta 4: Rea à frente de Razgatlioglu. Rinaldi, Locatelli e Gardner lutam pelo 5º lugar.



Volta 5: Razgatlioglu 1.2 seg. à frente de Bautista e 1.9 seg. à frente de Aegerter. Rea despista-se na curva 2 e retoma a corrida em último.





Volta 6: Bautista ganha ímpeto e reduz a diferença para 0.9 seg. Öttl agora em nono.



Volta 7: Razgatlioglu 0.8 seg. à frente de Bautista e 1.5 seg. à frente de Aegerter. Rinaldi segue 0.5 seg. atrás do suíço. Petrucci e Locatelli lutam pelo 6º lugar. Öttl (9º) mais rápido que Redding e Locatelli à sua frente.



Volta 8: Bautista apenas 0.5 seg atrás de Razgatlioglu. Rinaldi alcança Aegerter (3º).



Volta 9: Petrucci (6º) alcança Gardner (5º). Öttl (9º) 0,7 seg atrás de Redding.



Volta 10: Bautista alcançou Razgatlioglu. Rea (20º) ultrapassou König, Akt e Mercado entretanto.



Volta 11: Razgatlioglu e Bautista revezam-se na frente várias vezes - o top-4 está a apenas 0,7 seg. de distância! Öttl alcançou Redding.



Volta 12: Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi e Aegerter a apenas 0,4 seg. - Gardner e Petrucci também estão a aproximar-se bastante.



Volta 13: Bautista e Razgatlioglu ultrapassam-se várias vezes!



Volta 14: Os 6 primeiros estão a apenas 1,4 seg. Öttl não consegue passar Redding (8º).



Volta 15: A interação no topo continua, a corrida está longe de terminar. Rea em 19º.



Volta 16: Aegerter recupera o 3º lugar de Rinaldi.



Volta 17: Razgatlioglu, Bautista e Aegerter 0.6 seg. à frente de Gardner e Petrucci. Öttl passa Redding para 8º.



Volta 18: Top-3 com um segundo de vantagem sobre Gardner, Öttl passa Locatelli em 7º.



Volta 19: Razgatlioglu e Bautista ultrapassam-se 3 a 4 vezes por volta, a vitória está completamente em aberto - talvez também Aegerter, que está apenas 0,5 segundos atrás. Redding passa Locatelli para 8º.



Última volta: Razgatlioglu cruza a linha de meta com 0,032 seg. de vantagem sobre Bautista e 0,353 seg. sobre Aegerter - mas é despromovido por exceder o limite da pista. Öttl em sétimo, Redding em oitavo e Rea em 17º.