Vainqueur Álvaro Bautista (Ducati) : "C'est le règlement".

Álvaro Bautista a remporté 26 victoires et 30 podiums dans le championnat du monde Superbike 2023 et a défendu avec brio son titre de l'année dernière avec 76 points d'avance sur Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Fait remarquable : dans la moitié des meetings SBK, le petit Espagnol a remporté les trois courses !

Mais cela n'a pas été une promenade de santé pour le pilote Ducati, car Razgatlioglu a opposé une forte résistance jusqu'à la dernière course de la saison et s'est révélé être un adversaire à la hauteur. Il n'était pas rare qu'un petit détail fasse la différence entre la victoire et la deuxième place, comme ce fut le cas lors de la deuxième course très disputée à Jerez.

Lors de la dernière course de la saison, Razgatlioglu et Bautista se sont dépassés un nombre incalculable de fois, et sur la ligne d'arrivée, Razgatlioglu avait quelques centimètres d'avance. Mais parce que le Turc a touché la zone verte, interdite, au virage 13, le pilote Yamaha a été rétrogradé derrière Bautista.

"C'est le règlement, les limites de la piste doivent être respectées. Dans le virage en question, j'étais déjà très à l'intérieur, mais Toprak l'était encore plus - il n'est pas possible de prendre ce virage de cette manière et c'est pourquoi il est entré dans la zone interdite. En ce sens, je pense que le résultat est correct", a déclaré le pilote de 38 ans lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Bien sûr, j'aurais préféré gagner la course en franchissant la ligne d'arrivée en premier et sans que de telles pénalités soient prononcées. Mais tout le monde connaît la règle et le vert est tabou".

Le double champion du monde de Superbike poursuit : "Mais je suis plus heureux de la course en elle-même que de la victoire - c'était une bataille. Nous étions tous les deux agressifs, mais en même temps très corrects et dans le respect mutuel. Je pense que c'était l'une des meilleures courses de l'histoire du championnat du monde de Superbike, encore meilleure que la deuxième course à Portimão. Ici, nous nous sommes dépassés dans chaque virage et à chaque fois que l'occasion se présentait".

L'Espagnol entend par là qu'il n'a pas eu l'avantage de l'accélération sur la courte ligne droite de Jerez comme sur la longue ligne droite du Portugal.

La Ducati a tangué à la sortie du dernier virage, mais Bautista n'était qu'à 0,039 seconde de Razgatlioglu sur la ligne d'arrivée. "J'ai essayé d'accélérer un peu plus tôt que lui. Mais c'était le dernier tour, le dernier virage et les pneus étaient à bout", a expliqué le pilote Ducati. "Que j'aurais pu gagner sans ce dérapage est secondaire. Nous avons eu tellement de dépassements que j'ai apprécié chacun d'entre eux".