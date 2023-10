Il vincitore Álvaro Bautista (Ducati): "Queste sono le regole".

Álvaro Bautista ha ottenuto 26 vittorie e 30 podi nel Campionato Mondiale Superbike 2023 e ha difeso il titolo dell'anno precedente con un vantaggio di 76 punti su Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Notevole: nella metà degli incontri SBK, il piccolo spagnolo ha vinto tutte e tre le gare!

Ma non è stata affatto una passeggiata per il pilota della Ducati, perché Razgatlioglu ha opposto una strenua resistenza fino all'ultima gara della stagione, dimostrando di essere un avversario alla pari. Non era raro che un piccolo dettaglio decidesse tra la vittoria e il secondo posto, come è successo nella combattuta seconda gara di Jerez.

Nell'ultima gara della stagione, Razgatlioglu e Bautista si sono superati innumerevoli volte e al traguardo Razgatlioglu era in vantaggio di pochi centimetri. Ma poiché il turco ha toccato la zona verde vietata alla curva 13, il pilota della Yamaha è stato retrocesso dietro a Bautista.

"Le regole sono queste, i limiti della pista devono essere rispettati. Proprio in quella curva io ero già molto all'interno, ma Toprak ancora di più: non è possibile percorrere questa curva in quel modo ed è per questo che è entrato nella zona vietata. Da questo punto di vista, credo che il risultato sia giusto", ha dichiarato il 38enne in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Naturalmente avrei preferito vincere la gara tagliando il traguardo per primo e senza che venissero comminate queste penalità. Ma tutti conoscono le regole e il verde è off limits".

Il due volte campione del mondo Superbike ha continuato: "Ma sono più contento della gara in sé che della vittoria: è stata una battaglia. Siamo stati entrambi aggressivi ma allo stesso tempo molto corretti e con rispetto reciproco. Penso che sia stata una delle migliori gare nella storia del Campionato Mondiale Superbike, anche meglio della seconda gara di Portimão. Qui ci siamo superati in ogni curva e in ogni occasione".

Con questo lo spagnolo intende dire che sul breve rettilineo di Jerez non aveva il vantaggio di accelerazione che aveva sul lungo rettilineo in Portogallo.

La Ducati si è impuntata in accelerazione all'uscita dell'ultima curva, ma Bautista era comunque a soli 0,039 secondi da Razgatlioglu al traguardo. "Ho provato ad aprire il gas un po' prima di lui. Ma era l'ultimo giro, l'ultima curva e le gomme erano alla fine", ha spiegato il pilota della Ducati. "Se avrei potuto vincere senza la scivolata non è importante. Abbiamo fatto tante manovre di sorpasso e me le sono godute tutte".