Vencedor Álvaro Bautista (Ducati): "São as regras".

Apesar de Álvaro Bautista ter desejado uma vitória diferente na última corrida do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023, o piloto da Ducati acredita que a penalização do limite da pista contra Toprak Razgatlioglu (Yamaha) foi correcta.

Álvaro Bautista alcançou 26 vitórias e 30 pódios no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 e defendeu o seu título do ano anterior com uma vantagem de 76 pontos sobre Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Notável: em metade dos encontros SBK, o pequeno espanhol venceu as três corridas!

Mas não foi de forma alguma um passeio no parque para o piloto da Ducati, porque Razgatlioglu ofereceu uma resistência feroz até à última corrida da época e provou ser um adversário à altura. Não era incomum que um pequeno detalhe decidisse entre a vitória e o segundo lugar - como aconteceu na dura segunda corrida em Jerez.

Na última corrida da temporada, Razgatlioglu e Bautista se ultrapassaram inúmeras vezes e, na linha de chegada, Razgatlioglu estava à frente por alguns centímetros. Mas como o turco tocou na zona verde e proibida na curva 13, o piloto da Yamaha foi despromovido para trás de Bautista.

"É assim que as regras são, os limites da pista têm de ser respeitados. Logo na referida curva eu já estava a rodar muito por dentro, mas Toprak ainda mais - não é possível rodar nesta curva assim e foi por isso que ele entrou na zona proibida. Nesse sentido, acho que o resultado foi bom", disse o piloto de 38 anos em entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Claro que teria preferido ganhar a corrida, cruzando a linha de chegada em primeiro lugar e sem que essas penalizações fossem aplicadas. Mas toda a gente conhece a regra e o verde está fora dos limites."

O bicampeão do Mundo de Superbike continuou: "Mas estou mais contente com a corrida em si do que com a vitória - foi uma batalha. Fomos ambos agressivos, mas ao mesmo tempo muito correctos e com respeito mútuo. Penso que foi uma das melhores corridas da história do Campeonato do Mundo de Superbike, ainda melhor do que a segunda corrida em Portimão. Aqui ultrapassámo-nos uns aos outros em todas as curvas e em todas as oportunidades".

Com isto o espanhol quer dizer que não teve a vantagem de aceleração na reta curta em Jerez como teve na reta longa em Portugal.

A Ducati acelerou na saída da última curva, mas Bautista ainda estava apenas 0,039s atrás de Razgatlioglu na linha de chegada. "Tentei acelerar um pouco mais cedo do que ele. Mas era a última volta, a última curva e os pneus estavam no fim," explicou o piloto da Ducati. "Se eu poderia ter vencido sem o deslize não é o mais importante. Tivemos tantas manobras de ultrapassagem que gostei de cada uma delas."