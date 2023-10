Axel Bassani: Mejor corsario, objetivo perdido de la temporada

Axel Bassani realizó una sólida primera mitad de temporada y luchó regularmente en el top-5 contra los grandes nombres. El piloto de Ducati mostró su mejor rendimiento en su carrera de casa, en Misano, con los puestos 4, 4 y 3. El mejor resultado individual fue el segundo puesto en el podio de la segunda carrera, en Imola.

El final de temporada en Jerez, de todos los lugares, fue su peor fin de semana de carreras este año. En la primera carrera fue empujado fuera de la pista por Michael Rinaldi (Ducati), en la Superpole se interpuso en el camino de Garrett Gerloff (BMW). Bassani se cayó en ambas ocasiones y no sumó ningún punto.

El undécimo puesto en la segunda carrera no fue suficiente para lograr el quinto puesto en el WRC: terminó sexto. "Al menos nos hemos convertido en el mejor privado después de un fin de semana difícil para nosotros. Al menos fui capaz de terminar la segunda carrera, eso fue al menos algo", cáustico Bassani. "En realidad, mi objetivo para Jerez era terminar todas las carreras entre los cinco primeros, pero no ha sido así. No estoy contento por haber perdido posiciones en la clasificación general al final después de haber estado mejor situado durante más de 35 carreras. Estoy contento por el equipo por haber ganado la clasificación de Independientes por segundo año consecutivo".

Después de Most, hubo un bache en el piloto de Motocorsa y sus resultados bajaron significativamente. ¿A qué se debió? "Las cuatro últimas citas fueron realmente difíciles. No trabajamos bien y no me sentí satisfecho en absoluto. Además, mi mejor moto quedó destrozada en una caída en Magny-Cours. Con la moto de sustitución nunca encontré las buenas sensaciones que tenía antes", explicó el piloto de Ducati. "En Jerez por fin volvimos a tener una moto parecida y las sensaciones volvieron a ser buenas, pero si no acabas no puedes sumar puntos. El sexto puesto está bien, aunque teníamos potencial para estar entre los cinco primeros. Así es como puede ir".

A partir del lunes Bassani estará bajo contrato con el equipo oficial Kawasaki como sucesor de Jonathan Rea. Debutará con la ZX-10RR el martes en el test de Jerez. "Todo será diferente. Por primera vez en el Campeonato del Mundo de Superbike tendré un compañero de equipo, eso será inusual", reflexionó el italiano. "Pero estoy deseando afrontar el reto con Kawasaki. Sé que el equipo es excelente. Johnny ha sido capaz de mostrar carreras fuertes hasta el final. Creo que podemos hacer un buen trabajo juntos".