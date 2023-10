Axel Bassani : Meilleur privé, objectif de la saison manqué

Axel Bassani a réalisé une première moitié de saison solide, se battant régulièrement dans le top 5 contre les très grands noms. Le pilote Ducati a réalisé sa meilleure performance lors de sa course à domicile à Misano en se classant 4e, 4e et 3e. Son meilleur résultat individuel a été la deuxième place sur le podium lors de la deuxième course à Imola.

C'est justement la finale de la saison à Jerez qui a été son mauvais week-end de course cette année. Lors de la première course, il a été poussé hors de la piste par Michael Rinaldi (Ducati) et lors de la course de superpole, il s'est retrouvé sur le chemin de Garrett Gerloff (BMW). Bassani a chuté les deux fois et n'a pas marqué de points.

La 11e place lors de la deuxième course n'a pas suffi à lui permettre de terminer cinquième au championnat du monde - il a terminé sixième au championnat du monde. "Au moins, nous sommes devenus le meilleur privé après un week-end difficile pour nous. J'ai au moins pu finir la deuxième course, c'était au moins quelque chose", a regretté Bassani. "Mon objectif pour Jerez était de terminer chaque course dans le top 5, mais cela n'a pas été le cas. Je ne suis pas heureux d'avoir perdu des positions au classement général après avoir été mieux placé pendant plus de 35 courses. Je suis heureux pour l'équipe que nous ayons remporté le classement indépendant pour la deuxième fois consécutive".

Après Most, le pilote de Motocorsa a connu un coup de mou et ses résultats ont nettement chuté. A quoi cela était-il dû ? "Les quatre derniers meetings ont effectivement été difficiles. Nous n'avons pas bien travaillé et je n'étais pas du tout satisfait. De plus, ma meilleure moto a été détruite lors d'une chute à Magny-Cours. Avec la moto de remplacement, je n'ai jamais retrouvé les bonnes sensations que j'avais auparavant", a expliqué le pilote Ducati. "A Jerez, nous avions enfin une moto similaire et les sensations étaient à nouveau bonnes, mais si vous ne terminez pas, vous ne pouvez pas marquer de points. La sixième place est correcte, même si nous avions le potentiel pour entrer dans le top 5. C'est comme ça que ça peut se passer".

Dès lundi, Bassani sera sous contrat avec l'équipe d'usine Kawasaki en tant que successeur de Jonathan Rea. Il fera ses débuts sur la ZX-10RR mardi lors du test de Jerez. "Tout sera différent. Pour la première fois en Superbike, j'aurai un coéquipier, ce sera inhabituel", a ruminé l'Italien. "Mais je suis impatient de relever le défi avec Kawasaki. Je sais que l'équipe est excellente. Johnny a fait de belles courses jusqu'à la fin. Je pense que nous pouvons faire du bon travail ensemble".