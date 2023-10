Axel Bassani: Miglior corsaro, obiettivo stagionale mancato

Axel Bassani ha disputato un'ottima prima metà di stagione e ha lottato regolarmente nella top-5 contro i grandi nomi. Il pilota della Ducati ha mostrato le sue migliori prestazioni nella gara di casa a Misano, con piazzamenti 4, 4 e 3. Il miglior risultato individuale è stato il secondo posto sul podio nella seconda gara di Imola.

Il finale di stagione a Jerez, tra tutti, è stato il suo peggior weekend di gara di quest'anno. Nella prima gara è stato spinto fuori pista da Michael Rinaldi (Ducati), mentre nella Superpole ha ostacolato Garrett Gerloff (BMW). Bassani è caduto entrambe le volte e non ha ottenuto punti.

L'11° posto nella seconda gara non è stato sufficiente per portare a casa il quinto posto nel WRC - ha concluso sesto nel WRC. "Almeno siamo diventati il miglior privato dopo un weekend difficile per noi. Almeno sono riuscito a finire la seconda gara, è stato almeno qualcosa", ha commentato caustico Bassani. "Il mio obiettivo per Jerez era di finire ogni gara nella top-5, ma non è stato così. Non sono contento di aver perso posizioni nella classifica generale alla fine, dopo essere stato meglio piazzato per oltre 35 gare. Sono contento per la squadra, che ha vinto la classifica Indipendenti per il secondo anno consecutivo".

Dopo Most, il pilota della Motocorsa ha avuto un problema e i suoi risultati sono calati notevolmente. Qual è stato il motivo? "Gli ultimi quattro incontri sono stati effettivamente difficili. Non abbiamo lavorato bene e non ero per niente soddisfatto. Inoltre, la mia moto migliore è stata distrutta in una caduta a Magny-Cours. Con la moto sostitutiva non ho mai trovato il buon feeling che avevo prima", ha spiegato il pilota della Ducati. "A Jerez finalmente avevamo di nuovo una moto simile e il feeling era di nuovo giusto, ma se non si finisce non si possono fare punti. Il sesto posto va bene, anche se avevamo il potenziale per arrivare tra i primi cinque. È così che può andare".

Da lunedì Bassani sarà sotto contratto con il team Kawasaki come successore di Jonathan Rea. Farà il suo debutto sulla ZX-10RR martedì, in occasione del test di Jerez. "Sarà tutto diverso. Per la prima volta nel Campionato Mondiale Superbike avrò un compagno di squadra, sarà una cosa insolita", ha pensato l'italiano. "Ma non vedo l'ora di affrontare la sfida con Kawasaki. So che la squadra è eccellente. Johnny è stato in grado di disputare gare importanti fino alla fine. Credo che insieme potremo fare un buon lavoro".