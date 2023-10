Axel Bassani: Melhor corsário, falhou o objetivo da época

Axel Bassani (Ducati) falhou o seu objetivo de terminar o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 entre os cinco primeiros com o 11º lugar na última corrida da época em Jerez. Nas duas corridas anteriores, o melhor piloto privado tinha sido eliminado pelos seus colegas.

Axel Bassani fez uma primeira metade da época muito forte e lutou regularmente no top-5 contra os grandes nomes. O piloto da Ducati mostrou o seu melhor desempenho na sua corrida caseira em Misano, com os lugares 4, 4 e 3. O melhor resultado individual foi o segundo lugar no pódio na segunda corrida em Imola.

O final da época em Jerez, entre todos os locais, foi o seu pior fim de semana de corrida este ano. Na primeira corrida foi empurrado para fora da pista por Michael Rinaldi (Ducati) e na corrida de Superpole atrapalhou Garrett Gerloff (BMW). Bassani despistou-se em ambas as ocasiões e não marcou qualquer ponto.

O 11º lugar na segunda corrida não foi suficiente para trazer para casa o quinto lugar no WRC - terminou em sexto no WRC. "Pelo menos conseguimos ser o melhor privado depois de um fim de semana difícil para nós. Pelo menos consegui terminar a segunda corrida, o que já é alguma coisa", causticou Bassani. "O meu objetivo para Jerez era terminar todas as corridas no top-5, mas isso não aconteceu. Não estou contente por ter perdido posições na classificação geral no final, depois de ter estado melhor colocado durante mais de 35 corridas. Estou feliz pela equipa por termos ganho a classificação Independente pelo segundo ano consecutivo."

Depois de Most, o piloto da Motocorsa teve uma quebra e os seus resultados caíram significativamente. Qual foi a razão? "Os últimos quatro encontros foram de facto difíceis. Não trabalhámos bem e não fiquei nada satisfeito. Para além disso, a minha melhor moto foi destruída numa queda em Magny-Cours. Com a mota de substituição nunca encontrei a boa sensação que tinha antes," explicou o piloto da Ducati. "Em Jerez tivemos finalmente uma moto semelhante e a sensação foi novamente boa, mas se não terminarmos não podemos marcar pontos. O sexto lugar é bom, mesmo que tivéssemos potencial para ficar entre os cinco primeiros. É assim que as coisas podem acontecer".

A partir de segunda-feira Bassani vai estar sob contrato com a equipa de fábrica da Kawasaki como sucessor de Jonathan Rea. Ele fará a sua estreia na ZX-10RR na terça-feira, no teste de Jerez. "Tudo vai ser diferente. Pela primeira vez no Campeonato do Mundo de Superbikes vou ter um companheiro de equipa, o que será invulgar," disse o italiano. "Mas estou ansioso pelo desafio com a Kawasaki. Sei que a equipa é excelente. O Johnny tem sido capaz de mostrar corridas fortes até ao fim. Acho que podemos fazer um bom trabalho juntos."