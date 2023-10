Razgatlioglu, castigado: hay que ajustar las normas

Lo que hicieron Toprak Razgatlioglu (Yamaha) y Álvaro Bautista (Ducati) en las segundas carreras principales de Portimao y Jerez difícilmente puede expresarse con palabras, tan grandes fueron las batallas de los dos excepcionales pilotos.

El hecho de que la última carrera de la temporada en el sur de España fuera decidida por el Panel de Comisarios de la FIM WorldSBK empañó las emociones, pero no resta valor a la acción vista de antemano. La situación estaba clara: la rueda trasera de Razgatlioglu golpeó el verde detrás de los bordillos en la última vuelta al salir de la última curva. La sanción prevista por ello: una posición atrás.

Toprak estudió intensamente las imágenes de su infracción en la pequeña rueda de prensa antes de comentar. "He ganado, he cruzado primero la línea de meta", sonrió el turco. Luego, más serio: "Mi rueda trasera resbaló en los bordillos y me vine al verde. Si no hubiera habido bordillos, no habría llegado al green. En la parte exterior de los bordillos siempre traquetea más, así que te deslizas más. No tengo suerte".

La noticia de que perdería una posición llegó durante la vuelta de salida, cuando Razgatlioglu lo estaba celebrando en exceso. El subcampeón no se enteró de la mala noticia hasta que llegó al pit lane. "Los chicos del equipo me dijeron que era segundo; a partir de entonces ya no hubo más quemados".

Toprak conoce las reglas, pero no está necesariamente de acuerdo con ellas: "Si tienes ventaja, entonces esa regla debería aplicarse. Pero yo no tenía ventaja porque tenía tan poco agarre que mi moto simplemente patinaba. Perdí tiempo por eso. Para mí, las normas son a veces demasiado restrictivas. No es que me haya ido recto sobre el verde. Me deslicé y por eso la rueda trasera entró en el green. Quizá habría que ajustar las normas y penalizarte sólo si llegas al green con las dos ruedas. Sé que una regla es una regla, pero no tenía ventaja".

Bautista, que se adjudicó la victoria, lo ve de otra manera: "Si Toprak no hubiera usado el verde, no habría pasado".