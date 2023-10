Razgatlioglu puni pense que la règle doit être adaptée

Alors que Toprak Razgatlioglu était sur le circuit de sortie après la deuxième course principale du championnat du monde de Superbike à Jerez et qu'il fêtait sa victoire sur Alvaro Bautista, l'annonce est tombée : limites de piste violées, une position en moins !

Il est difficile de décrire ce que Toprak Razgatlioglu (Yamaha) et Alvaro Bautista (Ducati) ont réalisé lors de la deuxième course principale à Portimao et Jerez, tant les combats entre ces deux pilotes d'exception ont été grandioses.

Le fait que la dernière course de la saison dans le sud de l'Espagne ait été décidée par le panel de juges de la FIM WorldSBK a certes atténué les émotions, mais n'enlève rien à l'action vue auparavant. La situation était claire : Razgatlioglu a posé sa roue arrière sur le vert derrière les encoches dans le dernier tour à la sortie du dernier virage. Pénalité prévue pour cela : reculer d'une position.

Toprak a étudié attentivement les images de son infraction lors d'un petit tour de presse avant de s'exprimer. "J'ai gagné, j'ai franchi la ligne d'arrivée en premier", a souri le Turc. Puis, plus sérieusement : "Ma roue arrière a glissé sur les encoches et je suis passé au vert. S'il n'y avait pas eu d'entailles, je ne serais pas arrivé sur le green. A l'extérieur des entailles, il y a toujours plus de bruits, donc on glisse plus à cet endroit. Je n'ai pas eu de chance".

L'annonce de sa rétrogradation d'une position est arrivée pendant le tour de sortie, alors que Razgatlioglu faisait la fête de manière excessive. Le vice-champion du monde n'a appris la mauvaise nouvelle que lorsqu'il est arrivé dans les stands. "Les gars de l'équipe m'ont dit que j'étais deuxième - à partir de là, il n'y a plus eu de burn-out".

Toprak connaît les règles, mais n'est pas forcément d'accord avec elles : "Si tu as un avantage, cette règle devrait s'appliquer. Mais je n'avais pas d'avantage parce que j'avais si peu d'adhérence que ma moto ne faisait que glisser. J'ai donc perdu du temps. Pour moi, les règles sont parfois trop restrictives. Ce n'est pas comme si j'étais passé directement au vert. J'ai glissé et c'est pour cela que la roue arrière est passée au vert. Peut-être que les règles devraient être adaptées et que l'on ne soit pénalisé que si l'on arrive sur le vert avec les deux roues. Je sais qu'une règle est une règle, mais je n'ai pas été avantagé".

Bautista, à qui la victoire a été attribuée, n'est pas d'accord : "Si Toprak n'avait pas utilisé le vert, il ne serait pas passé".