Razgatlioglu punito dice: il regolamento dovrebbe essere modificato

Le prestazioni di Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Alvaro Bautista (Ducati) nelle seconde gare principali di Portimao e Jerez sono difficilmente esprimibili a parole, tanto grandi sono state le battaglie dei due eccezionali piloti.

Il fatto che l'ultima gara della stagione nel sud della Spagna sia stata decisa dal collegio dei commissari sportivi della FIM WorldSBK ha smorzato le emozioni, ma non ha sminuito l'azione vista in precedenza. La situazione era chiara: la ruota posteriore di Razgatlioglu ha colpito il verde dietro i cordoli all'ultimo giro, in uscita dall'ultima curva. La penalità prevista è di una posizione indietro.

Toprak ha studiato intensamente le immagini della sua infrazione nel piccolo giro dei media prima di commentare. "Ho vinto, ho tagliato il traguardo per primo", ha detto sorridendo il turco. Poi, più seriamente: "La mia ruota posteriore è scivolata sui cordoli e sono finito sul verde. Se non ci fossero stati i cordoli, non sarei arrivato sul green. All'esterno dei cordoli c'è sempre più rumore, quindi si scivola di più. Non sono fortunato".

La notizia della retrocessione di una posizione è arrivata durante il giro di lancio, quando Razgatlioglu stava festeggiando eccessivamente. Il secondo classificato ha appreso la brutta notizia solo quando è arrivato ai box. "I ragazzi del team mi hanno detto che ero secondo e da quel momento in poi non ci sono più stati burn-out".

Toprak conosce le regole, ma non è necessariamente d'accordo con esse: "Se hai un vantaggio, allora quella regola dovrebbe essere applicata. Ma io non avevo un vantaggio perché avevo così poca aderenza che la mia moto scivolava. Ho perso tempo per questo motivo. Per me le regole a volte sono troppo restrittive. Non è che sono andato dritto sul verde. Sono scivolato ed è per questo che la ruota posteriore è finita sul green. Forse bisognerebbe modificare le regole e penalizzare solo chi entra in pista con entrambe le ruote. So che una regola è una regola, ma non avevo alcun vantaggio".

Bautista, a cui è stata assegnata la vittoria, la vede diversamente: "Se Toprak non avesse usato il verde, non sarebbe passato".