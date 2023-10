Razgatlioglu, castigado, diz: "A regra deve ser ajustada

Quando Toprak Razgatlioglu estava na volta de saída após a segunda corrida principal do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez, a celebrar a sua vitória sobre Álvaro Bautista, chegou a mensagem: Limites da pista violados, uma posição atrás!

O que Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Alvaro Bautista (Ducati) fizeram nas segundas corridas principais em Portimão e Jerez dificilmente pode ser descrito em palavras, tão grandes foram as batalhas dos dois excepcionais pilotos.

O facto de a última corrida da época no sul de Espanha ter sido decidida pelo Painel de Comissários Desportivos da FIM WorldSBK atenuou as emoções, mas não diminui a ação vista de antemão. A situação era clara: a roda traseira de Razgatlioglu embateu no verde atrás dos lancis na última volta, à saída da última curva. A penalização prevista para este facto: uma posição atrás.

Toprak estudou intensamente as imagens da sua infração na pequena ronda dos media antes de comentar. "Ganhei, cruzei a linha de chegada em primeiro lugar", sorriu o turco. Depois, mais a sério: "A minha roda traseira escorregou nos lancis e fui parar à berma. Se não houvesse lancis, não teria entrado no green. Do lado de fora dos lancis há sempre mais choques, por isso deslizamos mais. Não tive sorte".

A notícia de que seria despromovido uma posição chegou durante a volta de saída, quando Razgatlioglu estava a celebrar excessivamente. O segundo classificado só soube da má notícia quando chegou às boxes. "Os rapazes da equipa disseram-me que eu era o segundo e a partir daí não houve mais queimas."

Toprak conhece as regras, mas não concorda necessariamente com elas: "Se tens uma vantagem, essa regra deve ser aplicada. Mas eu não tinha uma vantagem porque tinha tão pouca aderência que a minha mota estava a deslizar. Perdi tempo por causa disso. Para mim, as regras são por vezes demasiado restritivas. Não é que eu tenha ido diretamente para o green. Deslizei e foi por isso que a roda traseira foi parar ao green. Talvez as regras devessem ser ajustadas e só ser penalizado se entrar no green com as duas rodas. Eu sei que uma regra é uma regra, mas eu não tinha qualquer vantagem."

Bautista, a quem foi atribuída a vitória, tem uma visão diferente: "Se Toprak não tivesse usado o verde, ele não teria passado."