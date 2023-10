Así no es como Rea quería despedirse de Kawasaki

Una victoria o al menos un podio era lo que Jonathan Rea tenía en mente para la última carrera del Campeonato del Mundo de Superbike 2023, que también era su última carrera con el equipo oficial Kawasaki. Como es bien sabido, el norirlandés sucederá el año que viene a Toprak Razgatlioglu en Yamaha, que a su vez pasará a BMW.

En las cuatro primeras vueltas vimos a un Rea parecido en sus mejores tiempos. El piloto de 36 años salió de la primera vuelta en cabeza, con Razgatlioglu, segundo, luchando por igualar el ritmo del piloto de Kawasaki. Pero en la vuelta 5, Rea resbaló y reanudó la carrera en última posición. Aunque fue capaz de alcanzar a los pilotos que le seguían, no pudo terminar más allá de la 17ª posición.



"Quería terminar la carrera, habría sido demasiado fácil", explicó Rea sobre su desesperada carrera. "Fue realmente frustrante cuando perdí la primera posición. Iba un poco rápido en la entrada de la curva, pero intenté tomar la curva y tenía demasiada inclinación. Se me ha roto el reposapiés y se me ha doblado el manillar hacia delante, pero aún así he conseguido hacer una vuelta por debajo de 1:41 min. Estoy aún más decepcionado por lo que podría haber sido. Pero así fue nuestra carrera. Resume los altibajos que hemos vivido este año. Máximos increíbles, pero también momentos difíciles".

Rea ya se había confirmado como tercer campeón del mundo. Tras la carrera, el campeón del mundo récord fue recibido con aplausos por el equipo... y se despidió.



"Para ser sincero, tengo una sensación extraña en general, no por el rendimiento o los resultados, sino porque dejo un equipo increíble. Ha sido mi último día vestido de verde y eso ha sido extraño", admitió el 119 veces ganador de Superbike. "Por supuesto que no era el resultado que quería para mi equipo, se merecían mucho más. Pero hemos demostrado que la ZX-10RR todavía tiene potencial. Hasta la caída tenía todo bajo control y un ritmo realmente bueno. La moto funcionaba de maravilla y marchaba hacia delante. Pere tomó la valiente decisión de hacer un cambio masivo. Definitivamente no nos fuimos al suelo sin luchar".

Rea espera que continúe la buena relación con la gente del equipo Kawasaki.



"Ha sido una asociación increíble. Estuve increíblemente agradecido por la oportunidad de unirme al equipo. Dentro y fuera de la pista han sido fantásticos. Me han apoyado en los momentos más difíciles y me han empujado en los días buenos. Ha sido divertido trabajar con esta gente y con un gran fabricante, y les deseo lo mejor para el futuro. Esta noche tendré una gran cena de equipo con toda mi tripulación. Pero no quiero que esto sea una despedida. Esta gente son mis amigos y siempre estarán en mis pensamientos. El año que viene seremos vecinos y espero que me sigan invitando al hospitality para cenar".

Rea debutará con la Yamaha R1 ya el martes en Jerez.