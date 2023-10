Rea ne voulait pas dire adieu à Kawasaki de cette manière

Après avoir terminé troisième de la course de Superpole, Jonathan Rea a chuté alors qu'il était en tête de la deuxième course de Superbike. Pour sa dernière course avec Kawasaki, le champion du monde record avait prévu autre chose.

Une victoire ou au moins un podium, c'est ce que Jonathan Rea s'était fixé comme objectif pour la dernière course du championnat du monde Superbike 2023, qui était aussi sa dernière course avec l'équipe d'usine Kawasaki. Comme on le sait, le Nord-Irlandais succédera l'année prochaine chez Yamaha à Toprak Razgatlioglu, qui partira à son tour chez BMW.

Au cours des quatre premiers tours, nous avons vu un Rea comme à ses meilleurs jours. Le pilote de 36 ans est sorti en tête du premier tour et Razgatlioglu, deuxième, a eu du mal à suivre le rythme du pilote Kawasaki. Mais au cinquième tour, Rea a glissé et a repris la course en dernière position. Il a certes réussi à rattraper les coureurs de l'arrière, mais il n'a pas pu faire mieux que 17e.



"Je voulais terminer la course - cela aurait été trop facile de terminer la course", a expliqué Rea pour expliquer sa course sans espoir. "C'était vraiment frustrant quand j'ai perdu l'avant. J'étais un peu trop rapide à l'entrée du virage, mais j'ai essayé de prendre le virage et j'avais trop d'inclinaison. Le repose-pied était cassé et mon guidon était plié vers l'avant, mais j'ai quand même réussi à faire un tour en moins de 1:41 min. Je suis donc d'autant plus déçu de ce qui aurait pu être. Mais c'était notre course. Elle résume les hauts et les bas que nous avons connus cette année. Des hauts incroyables, mais aussi des moments difficiles".

Rea était déjà assuré de la troisième place au championnat du monde. Après la course, le recordman du monde a été attendu par l'équipe sous les applaudissements - et a pris congé.



"Pour être honnête, j'ai un sentiment étrange dans l'ensemble, non pas à cause de la performance ou des résultats, mais parce que je quitte une équipe incroyable. C'était mon dernier jour en vert et c'était étrange", a admis l'homme aux 119 victoires en Superbike. "Bien sûr, ce n'était pas le résultat que je souhaitais pour mon équipe, ils auraient mérité beaucoup plus. Mais nous avons prouvé que la ZX-10RR a encore du potentiel. Jusqu'à la chute, j'avais tout sous contrôle et j'avais vraiment un bon rythme. La moto fonctionnait à merveille et allait de l'avant. Pere a pris la décision courageuse de faire un changement radical. Définitivement, nous ne sommes pas tombés sans nous battre".

Rea espère continuer à entretenir de bonnes relations avec les personnes de l'équipe Kawasaki.



"Ce fut un partenariat incroyable. J'ai été incroyablement reconnaissant d'avoir pu rejoindre l'équipe. Sur et en dehors de la piste, ils ont été fantastiques. Ils m'ont soutenu dans les moments plus difficiles et m'ont poussé dans les bons jours. C'était un plaisir de travailler avec ces gens et un grand constructeur, et je leur souhaite le meilleur pour l'avenir. Ce soir, je vais avoir un super dîner d'équipe avec toute mon équipe. Mais cela ne doit pas être un adieu. Ces personnes sont mes amis et seront toujours dans mes pensées. L'année prochaine, nous serons voisins et j'espère que je serai toujours invité à dîner à l'hospitalité".

Rea fera ses débuts au guidon de la Yamaha R1 dès mardi à Jerez.