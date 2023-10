Non è così che Rea voleva dire addio a Kawasaki

Dopo il terzo posto nella Superpole, Jonathan Rea è caduto mentre era in testa alla seconda gara della Superbike. Per la sua ultima gara con Kawasaki, il campione del mondo dei record aveva pianificato qualcosa di diverso.

Una vittoria o almeno un podio era ciò che Jonathan Rea aveva in mente per l'ultima gara del Campionato Mondiale Superbike 2023, che è stata anche la sua ultima gara con il team Kawasaki. Come è noto, l'anno prossimo il nordirlandese succederà a Toprak Razgatlioglu alla Yamaha, che a sua volta passerà alla BMW.

Nei primi quattro giri abbiamo visto un Rea simile ai suoi tempi migliori. Il 36enne è uscito dal primo giro in testa, con il secondo classificato Razgatlioglu che ha faticato ad eguagliare il ritmo del pilota Kawasaki. Al quinto giro, però, Rea è scivolato e ha ripreso la gara in ultima posizione. Nonostante sia riuscito a recuperare i piloti dietro di lui, non è riuscito a concludere la gara oltre il 17° posto.



"Volevo finire la gara, ma sarebbe stato troppo facile finire la gara", ha spiegato Rea a proposito della sua corsa senza speranza. "È stato davvero frustrante quando ho perso l'anteriore. Ero un po' troppo veloce in entrata di curva, ma ho cercato di prendere la curva e mi sono inclinato troppo. La pedana era rotta e il manubrio era piegato in avanti, ma sono comunque riuscito a fare un giro sotto l'1:41 min. Sono ancora più deluso per quello che sarebbe potuto essere. Ma questa era la nostra gara. Riassume gli alti e i bassi che abbiamo vissuto quest'anno. Alti incredibili, ma anche momenti difficili".

Rea era già stato confermato come terzo campione del mondo. Dopo la gara, il campione del mondo record è stato accolto con un applauso dalla squadra e ha salutato.



"Ad essere sincero, ho una sensazione strana nel complesso, non per la prestazione o i risultati, ma perché sto lasciando una squadra incredibile. È stato il mio ultimo giorno in verde ed è stato strano", ha ammesso il 119 volte vincitore della Superbike. "Naturalmente non è stato il risultato che volevo per la mia squadra, che avrebbe meritato molto di più. Ma abbiamo dimostrato che la ZX-10RR ha ancora del potenziale. Fino alla caduta avevo tutto sotto controllo e un ottimo ritmo. La moto funzionava a meraviglia e marciava in avanti. Pere ha preso la coraggiosa decisione di fare un cambio massiccio. Sicuramente non siamo andati giù senza combattere".

Rea spera che il rapporto con il team Kawasaki continui ad essere positivo.



"È stata una collaborazione incredibile. Sono stato incredibilmente grato per l'opportunità di unirmi al team. Sia in pista che fuori sono stati fantastici. Mi hanno sostenuto nei momenti più difficili e mi hanno spronato nei giorni migliori. È stato divertente lavorare con queste persone e con un grande produttore e vi auguro il meglio per il futuro. Stasera farò una grande cena di squadra con tutto il mio equipaggio. Ma non voglio che questo sia un addio. Queste persone sono miei amici e saranno sempre nei miei pensieri. L'anno prossimo saremo vicini di casa e spero di essere ancora invitato a cena nell'hospitality".

Rea farà il suo debutto sulla Yamaha R1 già martedì a Jerez.