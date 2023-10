Não era assim que a Rea queria despedir-se da Kawasaki

Uma vitória ou pelo menos um pódio era o que Jonathan Rea tinha em mente para a última corrida do Campeonato Mundial de Superbike de 2023, que foi também a sua última corrida com a equipa de fábrica da Kawasaki. Como é sabido, o irlandês do norte vai suceder a Toprak Razgatlioglu na Yamaha no próximo ano, que por sua vez vai mudar para a BMW.

Nas primeiras quatro voltas vimos um Rea parecido com os seus melhores tempos. O piloto de 36 anos saiu da primeira volta na liderança, com o segundo classificado Razgatlioglu a lutar para igualar o ritmo do piloto da Kawasaki. Mas na quinta volta, Rea escorregou e retomou a corrida em último lugar. Apesar de ter conseguido apanhar os pilotos atrás de si, não conseguiu terminar acima do 17º lugar.



"Eu queria terminar a corrida - teria sido demasiado fácil terminar a corrida," explicou Rea sobre a sua corrida sem esperança. "Foi muito frustrante quando perdi a frente. Estava um pouco rápido demais na entrada da curva, mas tentei fazer a curva e inclinei-me demasiado. O apoio para os pés partiu-se e o guiador ficou dobrado para a frente, mas mesmo assim consegui fazer uma volta abaixo de 1:41 min. Estou ainda mais desiludido com o que poderia ter acontecido. Mas esta foi a nossa corrida. Resume os altos e baixos que vivemos este ano. Altos incríveis, mas também momentos difíceis".

Rea já tinha sido confirmado como terceiro no campeonato do mundo. Depois da corrida, o campeão do mundo recordista foi recebido com aplausos pela equipa - e despediu-se.



"Para ser honesto, tenho uma sensação estranha, não por causa do desempenho ou dos resultados, mas porque estou a deixar uma equipa incrível. Foi o meu último dia de verde e isso foi estranho", admitiu o 119 vezes vencedor de Superbike. "Claro que não foi o resultado que eu queria para a minha equipa, eles mereciam muito mais. Mas provámos que a ZX-10RR ainda tem potencial. Até à queda tinha tudo sob controlo e um ritmo muito bom. A moto estava a funcionar lindamente e a andar para a frente. O Pere tomou a decisão corajosa de fazer uma grande mudança. Definitivamente, não caímos sem lutar."

Rea espera continuar a ter uma boa relação com as pessoas da equipa Kawasaki.



"Tem sido uma parceria incrível. Fiquei muito grato pela oportunidade de me juntar à equipa. Dentro e fora da pista têm sido fantásticos. Apoiaram-me nos momentos mais difíceis e incentivaram-me nos dias bons. Tem sido divertido trabalhar com estas pessoas e com um grande fabricante e desejo-vos tudo de bom para o futuro. Vou ter um grande jantar de equipa com toda a minha equipa esta noite. Mas não quero que isto seja um adeus. Estas pessoas são minhas amigas e estarão sempre nos meus pensamentos. No próximo ano seremos vizinhos e espero continuar a ser convidado para o jantar de hospitalidade."

Rea vai estrear-se com a Yamaha R1 já na terça-feira em Jerez.