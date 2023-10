Michael Rinaldi (6º): Casi choca, hombro roto

Durante todo el fin de semana de Jerez, el piloto oficial de Ducati Michael Rinaldi tuvo problemas con su Panigale V4R, pero después de terminar 11º en la Superpole y 8º y 11º en la primera carrera y en la carrera sprint, el piloto de 27 años aún tenía opciones de terminar entre los cinco primeros del Campeonato del Mundo de Superbike 2023 en la segunda carrera, a sólo tres puntos de su enemigo íntimo Axel Bassani (Ducati). "Ha sido un fin de semana difícil. Tuve problemas para retrasar la moto", se quejó el italiano en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Hemos estado trabajando en ello desde el viernes. Luego el warm up ha ido bien. Durante los entrenamientos pensé que podría ser más rápido con un neumático más blando. Pero cuando cambiamos de neumáticos, mi tiempo por vuelta fue un segundo y medio más lento. Me pareció extraño. Hasta la última carrera, el equipo trabajó duro para hacer la moto lo más rápida posible".

El italiano afrontó su última salida con la Ducati del Aruba.it con muchas ganas de ganar y estuvo en tercera posición hasta la vuelta 16. Sólo 0,312 segundos separaban a Rinaldi del líder Álvaro Bautista (Ducati). "Ha sido una carrera muy buena hasta que faltaban cuatro vueltas", se lamentaba el piloto de Ducati. "En la curva 11 se me ha ido la rueda delantera. He necesitado todas mis fuerzas para mantenerme sobre la moto. Tuve que tirar fuerte del manillar".

Aunque Rinaldi logró evitar la caída, se lesionó el hombro derecho en el proceso. A cuatro vueltas del final, el cinco veces ganador de Superbike luchó contra el dolor. Al final, llegó a casa en sexta posición. "Inmediatamente sentí algo en el hombro. Cuando frené, casi me caigo de la moto porque no me quedaban fuerzas", explicó. "Debido al dolor, tuve que tomármelo con calma. En la última vuelta fui un segundo más lento a causa del hombro. Por eso el grupo me adelantó al final".

Hubo tres pilotos a la vez que superaron a Rinaldi: Los pilotos de Yamaha Dominique Aegerter y Remy Gardner y el privado de Ducati Danilo Petrucci.

Sin embargo, por el 5º puesto en la clasificación del campeonato, Rinaldi estaba dispuesto a darlo todo. "Ahora estoy dolorido, pero al final he conseguido mi objetivo. Aceptaré la penalización porque ha merecido la pena", se consoló Rinaldi.

La lesión en el hombro llega en un momento inoportuno para los próximos test invernales de Jerez, el martes y el miércoles de la semana que viene. El siguiente paso para Rinaldi es una visita al médico. Los próximos pasos para preparar las pruebas son los siguientes: "Lo hablaré con mi equipo y luego veremos lo que dice el médico. Espero que no se desgarre nada. Si es necesario, tomaré analgésicos. Si entonces sigo teniendo dolor, habrá que ver".

Tras terminar 5º en el campeonato del mundo y poner fin a su carrera como piloto oficial de Ducati, Rinaldi competirá para Motocorsa Ducati en 2024. Las primeras pruebas en la nueva escudería tendrán lugar en Jerez.