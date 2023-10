Michael Rinaldi (6e) : presque tombé, épaule cassée

Tout au long du week-end de Jerez, le pilote d'usine Ducati Michael Rinaldi a peiné avec sa Panigale V4R. Après avoir terminé 11e en superpole et 8e et 11e en première course et en course de sprint, le pilote de 27 ans avait néanmoins une chance de terminer le championnat du monde de Superbike 2023 dans le top 5, avec seulement trois points de retard sur son ennemi intime Axel Bassani (Ducati) lors de la deuxième course. "C'était un week-end difficile. J'ai eu du mal à décélérer la moto", s'est plaint l'Italien lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Nous avons travaillé sur ce point depuis vendredi. Le warm-up s'est ensuite bien déroulé. Pendant les essais, je pensais que je pourrais être plus rapide avec un pneu plus tendre. Mais lorsque nous avons changé de pneus, mon temps au tour était inférieur d'une seconde et demie. J'ai trouvé cela étrange. Jusqu'à la dernière course, l'équipe a travaillé dur pour que la moto soit la plus rapide possible".

C'est avec une grande volonté de gagner que l'Italien a entamé sa dernière course pour Aruba.it Ducati et a occupé la troisième position jusqu'au seizième tour. Tout juste 0,312 seconde séparait Rinaldi du leader Álvaro Bautista (Ducati). "C'était vraiment une bonne course jusqu'à quatre tours de la fin", s'est agacé le pilote Ducati. "Au virage 11, j'ai glissé sur la roue avant. J'ai dû utiliser toute ma force pour rester sur la moto. Ce faisant, j'ai dû tirer fort sur le guidon".

Rinaldi a certes réussi à éviter la chute, mais il s'est blessé à l'épaule droite. Alors qu'il lui restait quatre tours à parcourir, le quintuple vainqueur de Superbike a lutté contre la douleur. Il est finalement rentré à la maison en sixième position. "J'ai tout de suite senti quelque chose dans mon épaule. Au freinage, j'ai failli tomber de la moto parce que je n'avais plus de force", a-t-il expliqué. "À cause de la douleur, j'ai dû me calmer. Dans le dernier tour, j'ai roulé une seconde plus lentement à cause de mon épaule. C'est pourquoi le groupe m'a dépassé à la fin".

Ce ne sont pas moins de trois pilotes qui ont snobé Rinaldi : Dominique Aegerter et Remy Gardner, pilotes Yamaha, et Danilo Petrucci, pilote privé Ducati.

Mais pour la cinquième place au classement du championnat, Rinaldi était prêt à tout donner. "Maintenant, j'ai mal, mais à la fin, j'ai atteint mon objectif. J'assume la pénalité, car cela en valait la peine", s'est consolé Rinaldi.

Pour les prochains tests d'hiver à Jerez, mardi et mercredi de la semaine prochaine, cette blessure à l'épaule tombe mal. Pour Rinaldi, la prochaine étape est une visite chez le médecin. Les prochaines étapes de la préparation aux tests sont les suivantes : "Je discute avec mon équipe et nous verrons ensuite ce que le médecin dira. J'espère que rien ne s'est déchiré. En cas de besoin, je prendrai des analgésiques. Si j'ai toujours mal après, il faudra voir".

Après avoir terminé cinquième du championnat du monde et avoir mis fin à son statut de pilote officiel Ducati, Rinaldi prendra le départ en 2024 pour Motocorsa Ducati. Les premiers tests au sein de la nouvelle écurie devraient avoir lieu à Jerez.