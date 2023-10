Michael Rinaldi (6°): quasi caduto, spalla rotta

Nella finale del Campionato Mondiale Superbike 2023 sul Circuito di Jerez, Michael Rinaldi ha lottato con successo per il quinto posto nella classifica generale. Per farlo, il pilota della Ducati ha dovuto superare la sua soglia del dolore nella seconda gara.

Per tutto il weekend di Jerez, il pilota ufficiale Ducati Michael Rinaldi ha faticato con la sua Panigale V4R, ma dopo aver chiuso all'11° posto in Superpole, all'8° e all'11° nella prima gara e nella gara sprint, il 27enne aveva ancora la possibilità di finire nella top five del Campionato Mondiale Superbike 2023 nella seconda gara, a soli tre punti dal rivale Axel Bassani (Ducati). "È stato un weekend difficile. Ho avuto problemi di ritardo della moto", ha dichiarato l'italiano in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Abbiamo lavorato su questo aspetto fin dal venerdì. Poi il warm-up è andato bene. Durante le prove pensavo di poter essere più veloce con una gomma più morbida. Ma quando abbiamo cambiato le gomme, il mio tempo sul giro è stato di un secondo e mezzo più lento. L'ho trovato strano. Fino all'ultima gara, la squadra ha lavorato duramente per rendere la moto il più veloce possibile".

L'italiano ha affrontato la sua ultima uscita per Aruba.it Ducati con una grande voglia di vincere e fino al 16° giro era in terza posizione. Solo 0,312 secondi separavano Rinaldi dal leader Álvaro Bautista (Ducati). "È stata una gara molto bella fino a quattro giri dalla fine", si è detto il pilota della Ducati. "Alla curva 11 sono scivolato sulla ruota anteriore. Ho avuto bisogno di tutta la mia forza per rimanere sulla moto. Ho dovuto tirare con forza il manubrio".

Sebbene Rinaldi sia riuscito a evitare la caduta, si è infortunato alla spalla destra. A quattro giri dalla fine, il cinque volte vincitore della Superbike ha lottato contro il dolore. Alla fine ha conquistato il sesto posto. "Ho sentito subito qualcosa alla spalla. Quando ho frenato, sono quasi caduto dalla moto perché non avevo più forza", ha spiegato. "A causa del dolore, ho dovuto prendermela comoda. All'ultimo giro sono andato un secondo più lento a causa della spalla. Per questo il gruppo mi ha superato alla fine".

Sono stati tre i piloti che hanno superato Rinaldi: I piloti Yamaha Dominique Aegerter e Remy Gardner e il privato Ducati Danilo Petrucci.

Per il 5° posto nella classifica del campionato, tuttavia, Rinaldi era pronto a dare tutto. "Ora sto soffrendo, ma alla fine ho raggiunto il mio obiettivo. Accetterò la penalità perché ne valeva la pena", si è consolato Rinaldi.

L'infortunio alla spalla arriva in un momento inopportuno per i prossimi test invernali di Jerez, in programma martedì e mercoledì della prossima settimana. Il prossimo passo per Rinaldi sarà una visita medica. I prossimi passi per prepararsi ai test sono i seguenti: "Ne parlerò con il mio team e poi vedremo cosa dirà il medico. Spero che non ci sia nulla di strappato. Se necessario, prenderò degli antidolorifici. Se poi avrò ancora dolore, dovremo vedere".

Dopo il 5° posto nel campionato mondiale e la fine della sua carriera come pilota ufficiale Ducati, Rinaldi gareggerà per Motocorsa Ducati nel 2024. I primi test della nuova scuderia si svolgeranno a Jerez.