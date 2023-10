Michael Rinaldi (6º): Quase se despistou, ombro partido

No final do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 no Circuito de Jerez, Michael Rinaldi lutou com sucesso pelo quinto lugar na classificação geral. Para o fazer, o piloto de fábrica da Ducati teve de ultrapassar o seu limiar de dor na segunda corrida.

Durante todo o fim de semana de Jerez, o piloto de fábrica da Ducati, Michael Rinaldi, teve dificuldades com a sua Panigale V4R, mas depois de terminar em 11º na Superpole e em 8º e 11º na primeira corrida e na corrida ao sprint, o piloto de 27 anos ainda tinha uma hipótese de terminar entre os cinco primeiros do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 na segunda corrida, apenas três pontos atrás do inimigo íntimo Axel Bassani (Ducati). "Foi um fim de semana difícil. Tive problemas para retardar a moto", queixou-se o italiano em entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Temos estado a trabalhar nisso desde sexta-feira. Depois o warm-up correu bem. Durante os treinos pensei que podia ser mais rápido com um pneu mais macio. Mas quando mudámos de pneus, o meu tempo por volta foi um segundo e meio mais lento. Achei isso estranho. Até à última corrida, a equipa trabalhou arduamente para tornar a moto o mais rápida possível."

O italiano entrou na sua última corrida pela Aruba.it Ducati com uma grande vontade de vencer e estava na terceira posição até à 16ª volta. Apenas 0,312 segundos separavam Rinaldi do líder Álvaro Bautista (Ducati). "Foi uma corrida muito boa até faltarem quatro voltas", lamentou o piloto da Ducati. "Na curva 11 escorreguei sobre a roda dianteira. Precisei de todas as minhas forças para me manter na mota. Tive de puxar com força pelo guiador."

Embora Rinaldi tenha conseguido evitar a queda, ele machucou o ombro direito no processo. A quatro voltas do fim, o cinco vezes vencedor da Superbike lutou contra a dor. No final, acabou por chegar a casa em sexto lugar. "Senti imediatamente algo no meu ombro. Quando travei, quase caí da moto porque já não tinha forças", explicou. "Devido às dores, tive de ir com calma. Na última volta, fui um segundo mais lento por causa do ombro. Foi por isso que o grupo me ultrapassou no final".

Foram três pilotos ao mesmo tempo que ultrapassaram Rinaldi: Os pilotos da Yamaha Dominique Aegerter e Remy Gardner e o privado da Ducati Danilo Petrucci.

Pelo 5º lugar na classificação do campeonato, no entanto, Rinaldi estava preparado para dar tudo. "Agora estou com dores, mas no final consegui o meu objetivo. Vou aceitar a penalização porque valeu a pena", consolou-se Rinaldi.

A lesão no ombro surge numa altura inoportuna para o próximo teste de inverno em Jerez, na terça e quarta-feira da próxima semana. O próximo passo para Rinaldi é uma visita ao médico. Os próximos passos para se preparar para os testes são os seguintes: "Vou falar com a minha equipa e depois veremos o que o médico diz. Espero que nada esteja rasgado. Se for preciso, tomo analgésicos. Se continuar a sentir dores, logo se verá".

Depois de terminar em 5º no campeonato do mundo e terminar a sua carreira como piloto de fábrica da Ducati, Rinaldi vai competir pela Motocorsa Ducati em 2024. Os primeiros testes da nova equipa de corrida terão lugar em Jerez.