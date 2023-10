Famoso Domi Aegerter: dos podios en Jerez

El fin de semana de Jerez empezó de forma excelente para Domi Aegerter: quinto tras los entrenamientos libres del viernes, aclamado segundo en la sesión clasificatoria del sábado. En la primera carrera, su Yamaha no rodó bien desde el principio y se vio relegado al último puesto con problemas de electrónica.

La carrera al sprint del domingo por la mañana se detuvo tras una vuelta y media porque la Yamaha humeante de Aegerter había esparcido líquido por la pista e Iker Lecuona (Honda) se cayó a causa de ello.

Domi regresó en la reanudación con su moto de sustitución y terminó segundo por detrás del ganador de la serie y campeón del mundo Álvaro Bautista (Aruba.it Ducati). En la 35ª carrera, el bicampeón de Supersport logró su primer podio en la máxima categoría.

Gracias a este resultado, Aegerter también fue segundo en la parrilla de salida de la segunda carrera principal, ¡y volvió a subir al podio! En la meta se quedó a sólo 0,321 segundos de Bautista, que se adjudicó la victoria porque Razgatlioglu había violado los límites de la pista en la última curva de la última vuelta.

Para Aegerter ha sido una montaña rusa de emociones: abandono en la primera carrera, abandono en la carrera al sprint seguido de una caída, luego una reanudación y dos podios.

"Al principio estaba enfadado y decepcionado, 30 minutos después muy contento", describió sus emociones el piloto de Rohrbach. "Son los mejores resultados de mi carrera en Superbike. Después del podio en la carrera de la Superpole, no estaba muy seguro de si eso contaba como un podio de verdad. Un podio es un podio, pero quería confirmarlo en la carrera larga. Mi ritmo era muy bueno, creo que Johnny Rea y Toprak empezaron las cinco primeras vueltas demasiado rápido para esa distancia de carrera. Estaba encima de Bautista y cometió algunos errores. No estaba seguro de si debía adelantarle y decidí mantenerme lo más cerca posible. Luego hubo una batalla fantástica entre Toprak y Bautista".

¿Hubo algún momento en el que Aegerter pensara en adelantar a Bautista? "Sí, incluso muchos", sonrió Domi. "Pero para adelantarle tendría que arriesgar mucho. Cometió errores y se fue largo un par de veces, pero luego volvió a Toprak, que era mucho más rápido que él. Probablemente yo también habría tenido mejor ritmo que Toprak, pero él conducía en una línea de lucha y eso ralentizó considerablemente nuestro ritmo. Realmente no luché contra ellos porque no adelanté a ninguno. Toprak estaba tan al límite que especulé con la posibilidad de que tuviera que irse largo y yo pudiera adelantarle. Pero no fue así. Y tampoco pude seguir mi propia trazada con los dos que tenía delante".

El octavo clasificado del Mundial concluyó: "Jerez no es uno de mis circuitos favoritos, pero siempre he tenido bastante éxito aquí porque la pista se adapta bien a mi estilo. También ayudó que he dado unas 200 vueltas aquí con la Superbike y fui rápido desde el principio con la puesta a punto básica de los tests."