Domi Aegerter : deux podiums à Jerez

Désormais, le double champion Supersport Dominique Aegerter (GRT Yamaha) a rejoint les meilleurs dans la catégorie Superbike. A Jerez, le Suisse a brillé lors des qualifications, de la course de sprint et de la deuxième course principale.

Le week-end de Jerez a commencé de manière excellente pour Domi Aegerter : cinquième après les essais libres du vendredi, deuxième acclamé lors des qualifications du samedi. Lors de la première course, sa Yamaha n'a pas fonctionné correctement dès le début et il a été relégué à la dernière place en raison de problèmes électroniques.

La course de sprint du dimanche matin a été interrompue après un tour et demi parce que la Yamaha fumante d'Aegerter avait répandu du liquide sur la piste, ce qui a provoqué la chute d'Iker Lecuona (Honda).

Au nouveau départ, Domi était de retour avec sa machine de rechange et a terminé deuxième derrière le vainqueur en série et champion du monde Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati). Lors de la 35e course, le double champion Supersport a réussi à décrocher son premier podium dans la catégorie supérieure.

Grâce à ce résultat, Aegerter a également pris la deuxième place sur la grille de départ de la deuxième course principale - et s'est à nouveau hissé sur le podium ! A l'arrivée, il n'a manqué que 0,321 seconde à Bautista, qui s'est vu attribuer la victoire parce que Razgatlioglu avait violé les limites de la piste dans le dernier virage du dernier tour.

Pour Aegerter, ce fut une montagne russe d'émotions : abandon lors de la première course, panne lors de la course de sprint suivie d'un arrêt, puis nouveau départ et deux podiums.

"Au début, j'étais en colère et déçu, 30 minutes plus tard, j'étais très heureux", a déclaré le pilote de Rohrbach pour décrire ses émotions. "Ce sont les meilleurs résultats de ma carrière en Superbike. Après le podium de la course Superpole, je ne savais pas vraiment si cela comptait comme un vrai podium. Un podium est un podium, mais je voulais le confirmer lors de la longue course. Mon rythme était excellent, je pense que Johnny Rea et Toprak ont attaqué les cinq premiers tours trop vite pour la distance de la course. J'étais sur Bautista et il a fait quelques erreurs. Je n'étais pas sûr de devoir le dépasser et j'ai décidé de rester aussi près de lui que possible. Ensuite, il y a eu une lutte fantastique entre Toprak et Bautista".

Y a-t-il eu un moment où Aegerter a envisagé de dépasser Bautista ? "Oui, beaucoup, même", sourit Domi. "Mais pour le dépasser, il faudrait que je prenne beaucoup de risques. Il a certes fait des erreurs et a pris une ligne large à quelques reprises, mais il est ensuite revenu tout de suite sur Toprak - il était beaucoup plus rapide que Toprak. J'aurais probablement eu un meilleur rythme que Toprak, mais il a adopté une ligne de combat, ce qui a considérablement ralenti notre rythme. Je ne me suis pas vraiment battu contre eux, car je n'en ai pas dépassé un seul. Toprak était tellement à la limite que j'ai pensé qu'il devrait peut-être aller loin et que je pourrais prendre la place. Mais ce n'était pas le cas. Et je n'ai pas pu faire ma propre ligne avec les deux qui me précédaient".

Le huitième du championnat du monde conclut : "Jerez ne fait pas partie de mes circuits préférés, mais j'ai toujours eu beaucoup de succès ici parce que ce circuit correspond bien à mon style. Le fait d'avoir déjà parcouru environ 200 tours ici avec la Superbike et d'avoir été rapide dès le début avec les réglages de base des tests a également aidé".