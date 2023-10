Famoso Domi Aegerter: due podi a Jerez

Il weekend di Jerez è iniziato in modo eccellente per Domi Aegerter: quinto dopo le sessioni di prove libere di venerdì, acclamato secondo nelle qualifiche di sabato. Nella prima gara, la sua Yamaha non ha funzionato bene fin dall'inizio ed è stata relegata all'ultimo posto per problemi di elettronica.

La gara sprint di domenica mattina è stata interrotta dopo un giro e mezzo perché la Yamaha fumante di Aegerter aveva sparso liquido sulla pista e Iker Lecuona (Honda) è caduto a causa di ciò.

Domi è rientrato alla ripartenza con la moto sostitutiva e si è piazzato secondo dietro al vincitore della serie e campione del mondo Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati). Nella 35a gara, il due volte campione Supersport ha ottenuto il suo primo podio nella classe più alta.

Grazie a questo risultato, Aegerter ha ottenuto il secondo posto sulla griglia di partenza della seconda gara principale ed è salito nuovamente sul podio! Al traguardo era a soli 0,321 secondi da Bautista, che si è aggiudicato la vittoria perché Razgatlioglu ha violato i limiti della pista all'ultima curva dell'ultimo giro.

Per Aegerter è stato un viaggio sulle montagne russe delle emozioni: ritiro nella prima gara, ritiro nella gara sprint seguito da una caduta, poi una ripartenza e due podi.

"All'inizio ero arrabbiato e deluso, 30 minuti dopo ero molto felice", ha descritto le sue emozioni il corridore di Rohrbach. "Questi sono i migliori risultati della mia carriera in Superbike. Dopo il podio nella Superpole, non ero sicuro che fosse un vero podio. Un podio è un podio, ma volevo confermarlo nella gara lunga. Il mio ritmo era ottimo, credo che Johnny Rea e Toprak abbiano iniziato i primi cinque giri troppo velocemente per quella distanza di gara. Ero su Bautista e lui ha commesso alcuni errori. Non ero sicuro di doverlo superare e ho deciso di stargli il più vicino possibile. Poi c'è stata una fantastica battaglia tra Toprak e Bautista".

C'è stato un momento in cui Aegerter ha pensato di superare Bautista? "Sì, anche molti", sorride Domi. "Ma per superarlo avrei dovuto rischiare molto. Lui ha commesso degli errori ed è andato largo un paio di volte, ma poi si è ripreso Toprak - era molto più veloce di Toprak. Probabilmente anch'io avrei avuto un ritmo migliore di Toprak, ma lui ha guidato una linea combattiva e quindi ha rallentato notevolmente il nostro ritmo. Non ho lottato veramente contro di loro, perché non ho sorpassato nessuno di loro. Toprak era talmente al limite che ho ipotizzato che avrebbe potuto andare largo e io avrei potuto prendere il posto. Ma non è stato così. E non potevo nemmeno guidare la mia linea con i due davanti a me".

L'ottavo pilota del Campionato del Mondo ha concluso: "Jerez non è uno dei miei circuiti preferiti, ma ho sempre avuto successo qui perché la pista si adatta bene al mio stile. Mi ha aiutato anche il fatto di aver fatto circa 200 giri qui con la Superbike e di essere stato veloce fin dall'inizio con l'assetto base dei test".