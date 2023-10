Famoso Domi Aegerter: Dois pódios em Jerez

O fim de semana de Jerez teve um excelente início para Domi Aegerter: quinto após os treinos livres de sexta-feira, aclamado segundo na qualificação de sábado. Na primeira corrida, a sua Yamaha não funcionou bem desde o início e foi relegado para o último lugar devido a problemas electrónicos.

A corrida de sprint no domingo de manhã foi interrompida após uma volta e meia porque a Yamaha de Aegerter, que fumegava, espalhou líquido na pista e Iker Lecuona (Honda) caiu por causa disso.

Domi regressou ao recomeço com a sua moto de substituição e terminou em segundo, atrás do vencedor da série e campeão do mundo Álvaro Bautista (Aruba.it Ducati). Na 35ª corrida, o bicampeão de Supersport alcançou o seu primeiro pódio na classe mais alta.

Graças a este resultado, Aegerter foi também segundo na grelha para a segunda corrida principal - e voltou a subir ao pódio! No final, ficou a apenas 0,321 segundos de Bautista, que venceu por Razgatlioglu ter violado os limites da pista na última curva da última volta.

Para Aegerter, foi uma montanha russa de emoções: abandono na primeira corrida, abandono na corrida de sprint seguido de um acidente, depois um recomeço e dois pódios.

"No início estava zangado e desiludido, 30 minutos depois estava muito feliz", descreveu o piloto de Rohrbach as suas emoções. "Estes são os melhores resultados da minha carreira nas Superbike. Depois do pódio na corrida Superpole, não tinha bem a certeza se isso contava como um verdadeiro pódio. Um pódio é um pódio, mas queria confirmá-lo na corrida longa. O meu ritmo foi ótimo, acho que o Johnny Rea e o Toprak começaram as primeiras cinco voltas demasiado depressa para a distância da corrida. Eu estava atrás do Bautista e ele cometeu alguns erros. Não tinha a certeza se devia ultrapassá-lo e decidi manter-me o mais próximo possível. Depois houve uma batalha fantástica entre Toprak e Bautista."

Houve algum momento em que Aegerter pensou em ultrapassar Bautista? "Sim, muitas vezes", sorriu Domi. "Mas para o ultrapassar teria de arriscar muito. Ele cometeu alguns erros e foi para a berma algumas vezes, mas depois voltou a Toprak - ele era muito mais rápido do que Toprak. Provavelmente, eu também teria tido um ritmo melhor do que o de Toprak, mas ele conduziu numa linha de combate e, por isso, abrandou consideravelmente o nosso ritmo. Na verdade, não lutei contra eles porque não ultrapassei nenhum deles. Toprak estava tão no limite que especulei que ele poderia ter de abrir e eu poderia assumir o lugar. Mas não foi esse o caso. E também não consegui fazer a minha própria linha com os dois que estavam à minha frente."

O oitavo classificado do Campeonato do Mundo concluiu: "Jerez não é uma das minhas pistas preferidas, mas sempre fui muito bem sucedido aqui porque a pista adapta-se bem ao meu estilo. Também ajudou o facto de eu ter feito cerca de 200 voltas aqui com a Superbike e ter sido rápido desde o início com a configuração básica dos testes."