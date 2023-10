Scott Redding (8º/BMW): "Una buena carrera, por fin".

En la última cita de la temporada, de todos los lugares, la racha de sólidos resultados de BMW desde Magny-Cours llegó a su fin, especialmente los de Garrett Gerloff, del equipo alemán Bonovo action. Ninguno de los cuatro pilotos de fábrica salió indemne de Jerez.



El fin de semana en Jerez fue particularmente frustrante para Scott Redding, que proporcionó el punto culminante de BMW en la Superpole con el 8º puesto en la parrilla. Pero en la primera carrera y en la carrera sprint, el inglés tuvo que hacer frente a dos abandonos técnicos.

Con el 8º puesto en la segunda carrera, su compromiso con el equipo británico ROKiT terminó medio conciliador. "Finalmente tuve una carrera bastante buena. Era la primera vez este fin de semana, ya que antes tuve un poco de mala suerte con algunos", declaró el piloto de 31 años. "Hice una buena salida y me sentí muy bien sobre la moto. Luego he cometido un pequeño error que me ha hecho perder algo de tiempo, pero he vuelto a encontrar mi ritmo. He intentado adelantar a Andrea Locatelli durante toda la carrera y eso me ha exigido mucho con el neumático delantero. Al final he podido ganarle y eso ha estado bien. Todavía tenemos que trabajar en el agarre durante la aceleración. Pero estoy contento de terminar así la última carrera de esta temporada. Y para mí no se trataba sólo de la carrera como tal, porque la última vez que estuve aquí tuve grandes dificultades. Así que hay motivos para estar contento. Quiero dar las gracias a todo mi equipo por los dos buenos años que hemos pasado juntos. Ahora miramos hacia el futuro".

Redding sólo se despide del equipo, no de BMW. En 2024 correrá junto a Gerloff en Bonovo.

"En la primera carrera principal Scott desafortunadamente tuvo un neumático que no acumuló nada de agarre y simplemente no fue capaz de correr. En la carrera de la Superpole demostró que se sentía cómodo sobre la moto, lo que me hizo muy feliz. Desafortunadamente, tuvo un defecto mecánico en la estribera. Esto le hizo perder el sexto o posible quinto puesto", explicó Marc Bongers, Director de Motorsport. "En la segunda carrera principal, Scott volvió a pilotar fuerte. No fue exactamente donde queríamos, pero me alegré por Scott, ya que había pasado por momentos difíciles."

El holandés tuvo que admitir que el Campeonato del Mundo de Superbikes terminó por debajo de las expectativas. "Hubiéramos preferido darle a nuestro jefe de BMW Motorrad, el Dr. Markus Schramm, que ahora se retira, un regalo de despedida más bonito", reflexionó Bongers. "Pero al final, por desgracia, los resultados no estuvieron a la altura de lo que esperábamos. Queríamos dar continuidad a los buenos resultados de las últimas carreras."