Scott Redding (8e/BMW) : "Une bonne course, enfin".

C'est justement lors du dernier meeting de la saison que la série de résultats solides de BMW, et en particulier de Garrett Gerloff du team allemand Bonovo action, qui avait débuté à Magny-Cours, prend fin. Aucun des quatre pilotes d'usine ne s'en est sorti indemne à Jerez.



Le week-end de Jerez a été particulièrement frustrant pour Scott Redding, qui avait pourtant assuré la meilleure performance de BMW en Superpole en se classant 8e sur la grille de départ. Mais l'Anglais a dû faire face à deux abandons pour raisons techniques lors de la première course et de la course de sprint.

Avec une 8e place dans la deuxième course, son engagement avec l'équipe britannique ROKiT s'est terminé de manière à peu près satisfaisante. "J'ai enfin eu une assez bonne course. C'était la première fois ce week-end, car j'avais été un peu malchanceux avec certains auparavant", a déclaré le pilote de 31 ans. "J'ai pris un bon départ et je me sentais vraiment bien sur la moto. Ensuite, j'ai fait une petite erreur qui m'a coûté un peu de temps, mais j'ai retrouvé mon rythme. Tout au long de la course, j'ai essayé de dépasser Andrea Locatelli, ce qui a mis mon pneu avant à rude épreuve. A la fin, j'ai pu le battre et c'était bien. Nous devons encore travailler sur le grip pendant les accélérations. Mais je suis heureux de terminer la dernière course de la saison de cette manière. Et pour moi, il ne s'agissait pas seulement de la course en tant que telle, car la dernière fois que je suis venu ici, j'ai eu beaucoup de difficultés. Il y a donc des raisons d'être satisfait. Je tiens à remercier toute mon équipe pour ces deux bonnes années passées ensemble. Maintenant, nous nous réjouissons de l'avenir".

Redding ne fait ses adieux qu'à l'équipe, pas à BMW. En 2024, il courra aux côtés de Gerloff pour Bonovo action.

"Lors de la première course principale, Scott est malheureusement tombé sur un pneu qui n'avait pas du tout d'adhérence, et il n'était tout simplement pas en mesure de courir. Lors de la course Superpole, il a montré qu'il se sentait bien sur la moto, ce qui m'a fait très plaisir. Malheureusement, il a eu un problème mécanique au niveau du repose-pied. Cela lui a fait perdre la sixième ou la possible cinquième place", a expliqué le directeur de Motorsport Marc Bongers. "Dans la deuxième course principale, Scott a de nouveau été très fort. Ce n'était pas tout à fait là où nous voulions aller, mais cela m'a fait plaisir pour Scott, car il avait traversé des moments difficiles".

Le Néerlandais a dû admettre que le championnat du monde de Superbike s'était terminé en deçà des attentes. "Nous aurions préféré offrir un plus beau cadeau d'adieu à notre directeur de BMW Motorrad, le Dr Markus Schramm, qui part maintenant à la retraite", a ruminé Bongers. "Mais les résultats n'ont malheureusement pas été à la hauteur de nos attentes. Nous voulions poursuivre les bons résultats des courses précédentes".