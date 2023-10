Scott Redding (8°/BMW): "Finalmente una buona gara".

Proprio nell'ultimo appuntamento della stagione, la serie di solidi risultati ottenuti da BMW dopo Magny-Cours è giunta al termine, soprattutto quelli di Garrett Gerloff del team tedesco Bonovo action. Nessuno dei quattro piloti ufficiali è uscito indenne da Jerez.



Il fine settimana di Jerez è stato particolarmente frustrante per Scott Redding, che ha dato risalto alla BMW in Superpole con l'8° posto in griglia. Ma nella prima gara e nella gara sprint, l'inglese ha dovuto far fronte a due ritiri tecnici.

Con l'ottavo posto nella seconda gara, il suo impegno con il team britannico ROKiT si è concluso in modo piuttosto conciliante. "Finalmente ho fatto una gara abbastanza buona. È stata la prima volta in questo fine settimana, perché prima ho avuto un po' di sfortuna", ha detto il 31enne. "Ho fatto una buona partenza e mi sentivo molto bene sulla moto. Poi ho commesso un piccolo errore che mi è costato un po' di tempo, ma ho ritrovato il mio ritmo. Ho cercato di superare Andrea Locatelli per tutta la gara e questo ha messo a dura prova il mio pneumatico anteriore. Alla fine sono riuscito a batterlo e questo è stato positivo. Dobbiamo ancora lavorare sul grip in accelerazione. Ma sono felice di aver concluso l'ultima gara di questa stagione in questo modo. E per me non si trattava solo della gara in sé, perché l'ultima volta che sono stato qui ho avuto grosse difficoltà. Quindi c'è un motivo per essere felici. Voglio ringraziare tutta la mia squadra per i due anni positivi trascorsi insieme. Ora guardiamo al futuro".

Redding saluta solo la squadra, non la BMW. Nel 2024 correrà al fianco di Gerloff per l'azione Bonovo.

"Nella prima gara principale Scott purtroppo ha avuto uno pneumatico che non ha accumulato alcuna aderenza e non è stato in grado di correre. Nella Superpole ha dimostrato di essere a suo agio sulla moto e questo mi ha reso molto felice. Purtroppo ha avuto un difetto meccanico alla pedana. Questo gli ha fatto perdere il sesto o possibile quinto posto", ha spiegato il Direttore Motorsport Marc Bongers. "Nella seconda gara principale, Scott è stato di nuovo forte. Non era proprio quello che volevamo, ma sono stato contento per Scott perché ha attraversato momenti difficili".

L'olandese ha dovuto ammettere che il campionato mondiale Superbike si è concluso al di sotto delle aspettative. "Avremmo preferito fare un regalo d'addio più bello al nostro capo di BMW Motorrad, il dottor Markus Schramm, che ora si ritira", ha detto Bongers. "Ma alla fine, purtroppo, i risultati non sono stati all'altezza delle nostre aspettative. Volevamo dare seguito ai buoni risultati delle ultime gare".