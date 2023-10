Scott Redding (8º/BMW): "Uma boa corrida, finalmente".

Para a BMW, a última ronda do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Jerez foi desanimadora. O melhor resultado individual na segunda corrida foi alcançado por Scott Redding, da equipa ROKiT, na oitava posição.

No último encontro da temporada, entre todos os locais, a série de resultados sólidos da BMW desde Magny-Cours chegou ao fim, especialmente os de Garrett Gerloff da equipa alemã Bonovo Action. Nenhum dos quatro pilotos de fábrica saiu ileso em Jerez.



O fim de semana em Jerez foi particularmente frustrante para Scott Redding, que foi o destaque da BMW na Superpole com o 8º lugar na grelha. Mas na primeira corrida e na corrida de sprint, o inglês teve de lidar com duas desistências técnicas.

Com o 8º lugar na segunda corrida, o seu compromisso com a equipa britânica ROKiT terminou de forma conciliatória. "Finalmente, fiz uma corrida muito boa. Foi a primeira vez neste fim de semana, pois tive um pouco de azar com alguns problemas anteriores", declarou o piloto de 31 anos. "Tive um bom arranque e senti-me muito bem na moto. Depois cometi um pequeno erro que me custou algum tempo, mas voltei a encontrar o meu ritmo. Tentei ultrapassar Andrea Locatelli durante toda a corrida e isso colocou muito stress no meu pneu dianteiro. No final, consegui bater-lhe e isso foi bom. Ainda temos de trabalhar na aderência durante a aceleração. Mas estou contente por terminar a última corrida da época desta forma. E para mim não se trata apenas da corrida em si, porque da última vez que aqui estive tive grandes dificuldades. Por isso, há uma razão para estar feliz. Quero agradecer a toda a minha equipa pelos bons dois anos que passámos juntos. Agora estamos a olhar para o futuro".

Redding está apenas a dizer adeus à equipa, não à BMW. Em 2024, correrá ao lado de Gerloff na ação Bonovo.

"Na primeira corrida principal, o Scott infelizmente teve um pneu que não tinha qualquer aderência e simplesmente não foi capaz de correr. Na corrida de Superpole mostrou que estava confortável na mota, o que me deixou muito contente. Infelizmente, teve um defeito mecânico no apoio para os pés. Isto fez com que perdesse o sexto ou possível quinto lugar", explicou o Diretor de Desportos Motorizados Marc Bongers. "Na segunda corrida principal, Scott esteve novamente forte. Não foi bem onde queríamos chegar, mas fiquei feliz pelo Scott, pois ele passou por momentos difíceis."

O holandês teve de admitir que o Campeonato do Mundo de Superbike terminou abaixo das expectativas. "Teríamos preferido dar ao nosso diretor da BMW Motorrad, Dr. Markus Schramm, que agora se vai reformar, um presente de despedida mais agradável", pensou Bongers. "Mas no final, infelizmente, os resultados não corresponderam ao que esperávamos. Queríamos dar seguimento aos bons resultados das últimas corridas."