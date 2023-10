Philipp Öttl fort : il n'a encore jamais marqué autant de points

Lors des quatre dernières épreuves du championnat du monde Superbike 2023, Philipp Öttl a fait preuve d'une forme impressionnante au sein de l'équipe Go Eleven Ducati. À Jerez, il a marqué autant de points qu'au cours des week-ends précédents en se classant 6e, 6e et 7e.

Avec les positions 11, 6 et 5 (20 points), Philipp Öttl a connu un excellent début de saison, mais ce n'est qu'après la pause estivale qu'il a retrouvé cette forme. Il s'est classé 9e, 10e et 10e à Magny-Cours, 6e, 8e et 7e à Aragon (21 points), 11e, 10e et 9e à Portimao et 6e, 6e et 7e lors de la clôture à Jerez. Les 22 points obtenus en Andalousie marquent la meilleure performance d'Öttl en championnat du monde Superbike.

Il doit céder sa place dans l'équipe Go-Eleven à Andrea Iannone pour 2024, mais ses performances lors des quatre derniers événements ont fait forte impression. En coulisses, tout est mis en œuvre pour que nous puissions voir le Bavarois dans ce championnat l'année prochaine, mais il n'y a encore rien de concret à signaler.

Lors de son entretien avec SPEEDWEEK.com, Philipp s'est donc limité aux événements de Jerez. "Lors de la course Superpole, nous avons pris la bonne décision en optant à nouveau pour le pneu arrière très tendre après l'interruption et le redémarrage, mon chef d'équipe a bien fait les choses", a déclaré le pilote de 27 ans. "Je n'ai pas très bien commencé la deuxième course principale, mais je suis devenu de plus en plus fort au fil du temps. A la fin, j'ai pu dépasser Redding et Locatelli, mais c'était difficile car la BMW était très rapide dans les lignes droites. Contre Locatelli, c'était plus facile. Je suis pleinement satisfait de ce week-end. Quand on se classe dans le top 10 de ce peloton, cela convient".

Öttl sait que ses excellentes performances sont arrivées quelques semaines trop tard, de nombreuses décisions concernant la prochaine saison ont été prises avant la pause estivale en juin et juillet. Le pilote Ducati est visiblement revenu plus fort de la pause estivale. Que s'était-il passé ? "Je me suis bien entraîné et j'ai beaucoup réfléchi", a décrit Philipp. "Le soir, je ne restais pas devant la télévision, mais je réfléchissais. Quand ça a recommencé, j'ai fait mon truc et j'ai pris du plaisir à rouler, ça a marché".

L'équipe Go Eleven a choisi Iannone, ancien pilote de MotoGP suspendu quatre ans pour dopage, en premier lieu pour des raisons de marketing - Öttl le sait également. Beaucoup dans le paddock SBK sont d'avis que l'Italien aura beaucoup de mal à obtenir des résultats dans le top 10 comme Öttl après une si longue pause.

"C'était le jour de Philipp, il a fait deux courses très solides avec de la détermination et des retours après des départs difficiles", a jugé le team manager Denis Sacchetti. "Il aurait été difficile de faire mieux. Je tiens à remercier Philipp, son père Peter et toute notre équipe pour cette saison. Nous avons eu des hauts et des bas, mais nous nous sommes toujours amusés et le temps passé ensemble est passé très vite. Depuis l'été en particulier, tant Philipp que nous avons pu démontrer notre potentiel et obtenir les résultats que nous espérions au début de l'année. Je souhaite à Öttl tout le meilleur pour l'avenir, il mérite d'obtenir de grands résultats" !